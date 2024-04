Confisquen tones de pèl·lets impregnats en cocaïna

Una operació conjunta de la Policia Nacional i els funcionaris de vigilància duanera de l’Agència Tributària ha acabat amb la intervenció de setze tones de pèl·lets –petits grànuls de plàstic que s’utilitzen per fabricar la major part de productes d’aquest material com botelles o contenidors− impregnats en cocaïna d’una organització que operava en dos naus industrials a Reus. La batuda es va tancar amb cinc detinguts i el desmantellament d’un centre de processament de drogues sintètiques. En una de les naus, l’organització rebia els pèl·lets, on eren custodiats i assecats, mentre que en l’altra s’empaquetava i emmagatzemava la droga després de ser processada. En l’escorcoll també es van intervenir cinc quilos de drogues sintètiques (speed i MDMA), un total de 3.965 euros en efectiu, material per elaborar la droga, un camió i un cotxe d’alta gamma. Segons va informar la Policia Nacional, l’organització es dedicava al tràfic de drogues a gran escala i introduïa la substància estupefaent a través dels ports, simulant operacions legals de comerç internacional amb contenidors de pèl·lets. Aquest material estava impregnat de droga que es deixava assecar durant un període de tres mesos a l’interior d’una nau industrial, per posteriorment ser processada i extreta. A mitjans de l’any passat es va detectar l’arribada d’un carregament sospitós de pèl·lets, que va ser transportat fins a una nau industrial de Reus. Després de controls permanents al llarg de diversos mesos, es va poder constatar l’activitat que es portava a terme i detenir cinc persones.

En l’operació policial a la primera nau industrial es van intervenir 920 sacs de pèl·lets, de divuit quilos cada un, que sumaven 16.560 quilos. A la segona instal·lació es van localitzar cinc quilos de droga sintètica, així com maquinària utilitzada per al seu processament. En el marc d’aquesta investigació, també es van escorcollar dos domicilis a Tarragona i Marbella en els quals vivien els arrestats.