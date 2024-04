Illa veu “molt difícil” un govern amb Junts, però sí fer pactes concrets

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, va afirmar ahir que veu “molt difícil” un possible govern amb Junts després dels comicis del proper 12 de maig, però no va descartar arribar a acords concrets. Així ho va assegurar en una entrevista per a ElDiario.es, en la qual va admetre que és “francament difícil governar amb Junts a la Generalitat”, però veu “convenient arribar a acords en l’arc parlamentari” amb aquesta formació com els assolits en aquesta legislatura en matèries que, segons el seu parer, són d’interès per a la ciutadania i també va apuntar a pactes concrets amb ERC, comuns i PP.

El candidat socialista va afegir que si és investit president “faré un govern per sobre de partits i d’ideologies que tindrà una missió central de govern, que és liderar aquesta tercera gran transformació que Catalunya necessita”, per la qual cosa va demanar a la ciutadania “un vot valent i prudent” després d’una dècada “perduda”, no només pel procés, sinó per deu anys d’inestabilitat, va assegurar. Al preguntar-li pel referèndum sobre la independència i l’amnistia als polítics i represaliats pel procés, va asseverar que no tenien “prevista” l’amnistia, però, segons ell, respon a una voluntat expressada a les urnes i a una cojuntura. Per contra, creu que “el referèndum és un element divisiu i és el contrari del que cal fer en una societat, i molt menys ara, en un moment de canvis geopolítics profunds”. Per tot això, va reivindicar la seua “alternativa” al referèndum, que passa per generar prosperitat a Catalunya en matèria d’educació, sanitat, serveis públics i afrontar la sequera.D’altra banda, la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà (ERC), va demanar ahir al candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, no “ficar el dit a l’ull” sinó afavorir la majoria independentista. Unes declaracions que Vilagrà va fer a Artés (Barcelona) que arriben després que Puigdemont digués dissabte que el Govern d’ERC no ha fet “els cops de timó” que havia de fer, ja sigui per falta de capacitat política o personal. La número dos del Govern va negar que Esquerra estigui desaprofitant el mandat a la Generalitat, sinó “al contrari”, va assegurar. “El que hem de fer davant d’unes eleccions catalanes no és posar el dit a l’ull de l’independentista del costat”, va dir Vilagrà, que va advocar per treballar per ampliar la majoria independentista. També li va respondre que ERC en els últims anys ha estat un partit “útil per donar resposta a l’ambició nacional” i també per enfortir els serveis públics així com revertir les retallades pressupostàries de fa quinze anys.

Els comuns i la CUP, en contra del debat a tres

La candidata dels Comuns Sumar, Jéssica Albiach, i la de la CUP, Laia Estrada, van criticar ahir la proposta del president del Govern i candidat d’ERC, Pere Aragonès, d’un debat a 3 amb Salvador Illa (PSC) i Carles Puigdemont (Junts).

El PP promet aigua a tots els catalans

El candidat el PP, Alejandro Fernández, va prometre ahir garantir el proveïment d’aigua a tots els catalans, “de manera especial per als que avui es veuen greument amenaçats”, si presideix la Generalitat.

Jordi V. Pou, candidat de Ponsatí per Lleida

El fotògraf lleidatà Jordi V. Pou serà el candidat per Lleida del partit independentista de l’exconsellera Clara Ponsatí i Jordi Graupera: Alhora.

Aliança Catalana podrà anar a les eleccions

Aliança Catalana, el partit de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha aconseguit els avals per presentar-se als comicis.