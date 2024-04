L'actor Joel Joan anirà de número 10 de la llista encapçalada per Ponsatí al 12-M

detail.info.publicated acn

L'actor Joel Joan ha revelat, en declaracions a Catalunya Ràdio, que es presentarà com a número 10 a les llistes electorals de la formació de Clara Ponsatí i Jordi Graupera, Alhora. Se suma així a personalitats com Miquel de Palol, Roger Mas, Carlota Gurt, Narcís Comadira, Joan Magrané i Dolors Oller que tancaran les llistes a les diverses circumscripcions. Joel Joan ha explicat que ve d'abstenir-se en les últimes dues o tres eleccions perquè ningú el representava. I ha afegit que ara es presenta a les llistes d'Alhora perquè Ponsatí i Graupera encara no l'han enganyat. "Me'ls crec", ha afegit per després referir-se a l'exconsellera com a "persona molt sensata".

Ponsatí serà la cap de llista a la circumscripció de Barcelona i el filòsof Jordi Graupera, co-fundador del partit, en serà el número dos. A més de Barcelona, el partit presentarà candidatura a les altres tres circumscripcions catalanes. Així, a Tarragona, encapçalarà la llista la professora de secundària Meritxell Blay; a Girona l’empresari Marc Cassany; mentre que a Lleida l'encetarà el fotògraf i activista Jordi V. Pou, que ja va liderar la candidatura de Primàries a la capital del Segrià el 2019.