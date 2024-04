Acusa quatre mossos en un judici de “tirar-se a sobre, sentia que em moria”

L’Audiència de Barcelona va obrir ahir el judici contra quatre mossos d’esquadra acusats d’un delicte de lesions, detenció il·legal i falsedat documental per l’arrest violent d’un jove al barri del Raval el novembre del 2020, en plena pandèmia i amb el toc de queda en vigor. Durant la identificació, un dels agents va detenir violentament un jove, tal com mostra un vídeo gravat per una veïna. La víctima va relatar ahir davant del tribunal que, quan l’agent es va adreçar a ell, “li vaig dir que no ens hauria de detenir a nosaltres sinó a un noi que se’n va anar corrent amb 5 euros del meu amic. No s’ho va prendre de bones maneres”. “Em va agafar una mà, sentia un xiulet a les orelles, i es va tirar a sobre de mi amb tot el seu pes”, va detallar, abans d’afegir que “sentia que m’estava morint”. Abans de l’inici del judici, els quatre acusats van pagar la indemnització de 3.400 euros que sol·licitava la Fiscalia per a la víctima en concepte de reparació de danys. Als quatre mossos se’ls demanen fins a 15 anys de presó, principalment, per un delicte de falsedat documental, ja que haurien redactat un atestat fals elaborat presumptament per justificar la detenció. Segons van relatar, el jove els hauria agredit a ells, una cosa que no s’aprecia en el vídeo gravat per la veïna.