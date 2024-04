Mor José Antonio Ardanza, que va governar Euskadi durant 14 anys

L’exlehendakari José Antonio Ardanza va morir ahir a la tarda als 82 anys d’edat al seu domicili de Gauztegiz Arteaga, a Urdaibai (Biscaia). Durant els seus 14 anys al capdavant l’Executiu va impulsar el Pacte d’Ajuria Enea entre els diferents partits polítics amb la intenció treballar per l’erradicació del terrorisme en l’època més dura d’ETA.

Ardanza Garro va nàixer a Elorrio (Biscaia) el 1941. Va estudiar Dret a la universitat bilbaïna de Deusto i va treballar durant anys com a assessor legal a Caja Laboral. L’any 1983 va passar a ser diputat general del territori guipuscoà i, el 1985, després de l’escissió d’Eusko Alkartasuna del PNB i la dimissió del llavors lehendakari Carlos Garaikoetxea, va ser designat nou president del Govern basc.Ha estat la persona que durant més temps ha exercit de lehendakari i es va retirar de la primera línia política en les eleccions del 1999, en les quals el va substituir com a candidat del PNB Juan José Ibarretxe. Posteriorment, va ser president d’Euskaltel.En un missatge publicat a les xarxes socials, el mateix Ibarretxe va assenyalar que amb la mort d’Ardanza “una part del nostre poble se n’ha anat. El president de l’Euzkadi Buru Batzar, màxim òrgan directiu del PNB, Andoni Ortuzar, va reconèixer estar “commocionat” per la mort d’Ardanza, de qui va afirmar que ho ha estat “tot en aquest país”, a més d’“un gran abertzale”.Per la seua banda, el secretari general del PSE-EE i candidat a lehendakari per aquesta formació, Eneko Andueza, va qualificar Ardanza, com “un home de pau” que va apostar sempre “per l’entesa entre diferents” i va portar “pactes de gran altura” com el d’Ajuria Enea. Per la seua part, l’expresident del PP basc Carlos Iturgaiz va afirmar que Ardanza va ser “un home de principis, humà i íntegre”.La capella ardent de l’exlehendakari José Antonio Ardanza serà instal·lada demà dimecres a Ajuria Enea, residència oficial del lendakari, i aquell mateix dia es farà el seu funeral a Elorrio. El Govern basc ha decretat tres dies de dol oficial en plena campanya de les eleccions basques que se celebraran el dia 21.