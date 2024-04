Rússia culpa Kíiv i els seus socis d'atacar la central nuclear de Zaporíjia

El ministeri d’Afers Estrangers de Rússia ha assenyalat directament els països aliats d’Ucraïna pel suposat atac de les Forces Armades ucraïneses contra la central nuclear de Zaporíjia, ubicada al sud del país, si bé des de Kíiv van negar tenir cap tipus de responsabilitat i van assenyalar Moscou pels fets ocorreguts.

L’agència nuclear de Nacions Unides, l’OIEA, va confirmar l’explosió diumenge d’un avió no tripulat en la planta nuclear després que les autoritats russes de la central informessin dels danys en un camió a prop de la seua cantina per un atac ucraïnès.L’organisme no va identificar quina va ser l’autoria de l’atac però sí que va esmentar que els seus experts, que estaven visitant la instal·lació diumenge, van ser informats per les autoritats russes de la detonació d’un dron i que “una detonació com aquella és consistent amb les observacions de l’OIEA”. Segons van indicar les autoritats russes, tres treballadors de la central van resultar ferits, un d’ells de gravetat, a causa dels atacs ucraïnesos.Des de Moscou van assegurar que estan fent tot el necessari per garantir la seguretat en unes instal·lacions que estan sota el seu control des del març del 2022, un dels assoliments més grans de Rússia en el marc de la invasió d’Ucraïna, iniciada a finals de febrer d’aquell mateix any.D’altra banda, el CPD, un organisme dependent del Govern d’Ucraïna que s’encarrega de contrarestar les campanyes de desinformació russes, va rebutjar la seua implicació en els atacs registrats als voltants de la central. A més, va alertar que la part russa torna a fer ús dels seus sistemes de propaganda per acusar-los de “terrorisme nuclear”.