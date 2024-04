El TS cita a declarar Puigdemont com a investigat per terrorisme

El Tribunal Suprem ha citat l’expresident Carles Puigdemont i el diputat d’ERC al Parlament Ruben Wagensberg perquè declarin com a investigats per terrorisme per les protestes de Tsunami Democràtic. En una interlocutòria notificada ahir, la magistrada instructora, Susana Polo, indica que les declaracions es portaran a terme de forma voluntària i els permetrà fer-ho a través de videoconferència entre els dies 17 i 21 de juny, poc més d’un mes després dels comicis catalans del proper 12 de maig i després de les europees.

La magistrada precisa que la data concreta de les citacions es fixarà més endavant, si bé les enquadra entre aquells dies de juny posteriors a les eleccions catalanes –a les quals Puigdemont es presenta com a candidat– i europees, i també a l’entrada en vigor de la llei d’amnistia, si es compleixen els terminis previstos. Polo assenyala que els imputats hauran d’assistir acompanyats d’advocat.El primer que ha fet la magistrada ha estat cursar una Ordre Europea d’Investigació per confirmar formalment el “parador i domicili” de Puigdemont, que la setmana passada va anunciar que es trasllada a la Catalunya Nord, i de Wagensberg, que es va traslladar a Suïssa al gener.Es tracta de la primera diligència que ordena Polo des que va rebre l’encàrrec d’instruir la causa de Tsunami Democràtic. Val a recordar que l’assumpte està en mans del Suprem atès que Puigdemont i Wagensberg gaudeixen de la condició d’aforats. La magistrada ha acordat les citacions en compliment de la interlocutòria del 29 de febrer, en el qual el tribunal va acordar obrir una investigació per terrorisme contra ambdós per les protestes de Tsunami.El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va denunciar ahir que la causa està “viciada políticament” perquè, va dir, les protestes i mobilitzacions que es van produir el 2019 “en cap cas són actes de terrorisme”. La senadora de Junts Maria Teresa Pallarès va denunciar que els tribunals no havien vist delicte de terrorisme fins que es va començar a negociar l’amnistia i va afegir que “ja sabíem que Puigdemont és la gran peça a perseguir en aquesta qüestió”.

Illa i ERC mantenen postures pel debat fora de Catalunya

El primer secretari del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, va afirmar ahir que només assistirà a debats electorals “que s’organitzin a Catalunya”. Va condicionar la seua participació en debats sempre que “s’organitzin a Catalunya, hi participin els candidats amb representació parlamentària i tinguin difusió”. ERC i els comuns es van mostrar a favor de fer debats “on sigui”. Tot plegat mentre Junts ha proposat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals celebrar un debat de candidats a Perpinyà perquè Carles Puigdemont pugui acudir-hi presencialment.