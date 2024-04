L'exministre Zaplana nega ser l'amo de béns i diners ocults

L’exministre i expresident de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana va declarar ahir com investigat en el judici del cas Erial i va negar ser el propietari a l’ombra de béns i recursos econòmics, que va atribuir a alguns dels seus amics més propers.

L’exdirigent popular està sent jutjat per un procediment en el qual s’ha investigat el suposat cobrament de més de 10 milions d’euros en comissions derivades de concessions d’ITV i de parcs eòlics del País Valencià.Amb tot, Zaplana no va negar haver fet ús d’habitatges, iots i fins i tot avionetes, encara que sempre amb la premissa que no va ser ell en cap cas el propietari, sinó que li van cedir gratuïtament, o bé les arrendava.També va dir que no coneix, més que per haver llegit el sumari del cas Erial, cap de les empreses a través de les quals es van canalitzar suposadament els suborns o mitjançant les quals va repatriar, sempre segons els investigadors, els capitals dels que disfrutava a l’estranger.

Zaplana va ser el primer a declarar dels quinze processats en el cas Erial. Anticorrupció demana inicialment per a ell una condemna de 19 anys de presó com a màxim responsable d’una suposada trama de comissions il·lícites per les concessions de les ITV valencianes i de parcs eòlics. La seua arribada al jutjat va ser accidentada, al trobar-se amb una dona a la porta que li va retreure que volgués saltar-se la cua per accedir-hi. “Fes la cua, fes la cua!”, li va etzibar en diverses ocasions a l’expolític del PP, que va arribar envoltat en un núvol de càmeres.