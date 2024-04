Puigdemont tornarà per la investidura però deixarà la “política activa” si no és president

L’expresident i candidat de Junts + Puigdemont a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya el dia de la investidura, tant si guanya els comicis com si no assoleix els suports necessaris per ser president, però avisa que deixarà la “política activa” si no aconsegueix arribar a la presidència de la Generalitat. “No puc fer política si no tinc la responsabilitat de la presidència, té poc sentit fer de cap de l’oposició per controlar el president o que vagi al Senat a escalfar la cadira”, va dir ahir en una entrevista a RAC1, en què va descartar tornar a Catalunya en un context electoral. “El retorn que hem estat treballant tants anys no pot ser un acte al servei d’una estratègia electoral, ni de provocació, ni una barrabassada”, va dir.

Va assegurar que es presenta a les eleccions per “culminar la feina iniciada el 2017” i no per “gestionar una autonomia”, mentre que va descartar la proposta d’un cara a cara que Pere Aragonès ha posat sobre la taula. “No ens cal un cara a cara entre independentistes, sinó treballar de costat”, va assenyalar.Puigdemont va apostar per “reconstruir la majoria independentista del 2017” i va remarcar que “no buscaré un pacte amb el PSC”. Va avisar, també, que “tindria poc sentit” que Junts donés suport al PSOE a Madrid si la seua “franquícia” a Catalunya “posa pals a les rodes al que ha volgut una majoria dels catalans”.Per la seua banda, Aragonès va citar Puigdemont a “reconstruir les confiances” i va reclamar obtenir la “força” i els suports necessaris als comicis catalans per forçar el Govern espanyol a negociar un referèndum acordat. En una crítica velada al líder del PSC, Salvador Illa, va argumentar que, si a la Generalitat hi hagués “un president que no volgués molestar la Moncloa”, no hi hauria ni traspàs de Rodalies ni llei d’amnistia. La socialista Lluïsa Moret va criticar l’anunci del retorn de Puigdemont i va assegurar que “la societat catalana ja ha superat les lògiques personalistes”.D’altra banda, el PP es va erigir com a alternativa davant la Catalunya “ancorada en el procés” del PSC, ERC i Junts.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va exigir ahir que Catalunya deixi de ser un “infern fiscal per a les famílies, els ciutadans i les empreses” per afavorir l’atracció d’inversions estrangeres i de talent. El cap de la patronal, que ahir va presentar 80 propostes sobre fiscalitat, va assenyalar que espera poder “influir” en el futur govern de la Generalitat i que aquest sigui “sensible” als seus plantejaments. Va suggerir reduir l’Impost de Transmissions Patrimonials fins al 4% als habitatges habituals davant el 10 o 11% actual perquè “d’una vegada per totes” la fiscalitat en aquest àmbit sigui “competitiva”. A més, va carregar contra l’impost de patrimoni i va assegurar que la patronal continarà lluitant per la seua supressió per la via “civil o criminal”. Va reiterar la necessitat de rebaixar la pressió fiscal a Catalunya on, va dir, hi ha un “greuge comparatiu” amb altres comunitats, i va insistir que l’elevada fiscalitat pot foragitar inversions estrangeres i dificultar que els directius de les empreses instal·lin el seu domicili fiscal aquí.

Per la seua banda, el Govern va negar “categòricament” que Catalunya sigui un “infern fiscal” i va reclamar “rigor” a Foment. “No hi ha cap dada que sustenti aquesta afirmació”, van assegurar fonts del departament d’Economia.

Moncloa acusa Aragonès de donar munició al PP al Senat

El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va afirmar ahir que el president Aragonès “es va equivocar” al participar en el “xou” del PP contra l’amnistia dilluns al Senat, i va retreure que les seues referències al finançament singular i al referèndum “han donat material” als populars per seguir amb les seues crítiques. La portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, va rebutjar el referèndum i va emmarcar el discurs d’Aragonès en la campanya electoral. El líder del PSC, Salvador Illa, va dir que la participació del president al Senat va tenir un resultat “nul”, i Aina Vidal, dels comuns, el va acusar d’anar a la Cambra Alta com a “candidat d’ERC”.

Els populars presenten un veto a l’amnistia a la Cambra Alta

El PP va registrar ahir al Senat una proposta de veto a l’amnistia, al considerar que és inconstitucional i que va tenir una “tramitació fraudulenta” al Congrés. Així ho va anunciar la portaveu dels populars a la Cambra Alta, Alicia García, que va assegurar que la llei “privilegia polítics que han comès delictes i han estat condemnats”. El PP imposarà la seua majoria al Senat per aprovar aquesta iniciativa, encara que no afectarà el conjunt de la llei, que al maig tornarà previsiblement al Congrés per ser aprovada de forma definitiva. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar que Espanya té un govern “zombi” focalitzat en l’amnistia.