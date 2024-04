El TC impedeix la iniciativa per declarar la independència

El Tribunal Constitucional (TC) va suspendre ahir per unanimitat i a petició del Govern espanyol la iniciativa legislativa popular (ILP) que el Parlament va admetre a tràmit el 20 de febrer i que demana declarar la independència de Catalunya. El Ple del tribunal de garanties va dictar una providència en la qual admet a tràmit el recurs de l’Executiu espanyol, la qual cosa representa la paralització immediata de la iniciativa legislativa. Encara que tots els magistrats van estar d’acord en l’admissió, fonts jurídiques precisen que va ser un debat “intens” que va girar entorn de qüestions tècniques i que hi va haver discrepància quant als arguments, perquè hi havia “diferents motius” a l’hora de justificar la decisió. En aquest cas, els magistrats van valorar que no es tracta d’un recurs d’inconstitucionalitat contra una llei, sinó contra una proposta en tràmit parlamentari. L’últim precedent va ser l’admissió a tràmit per la mesa del Parlament del País Basc de l’anomenat pla Ibarretxe (o l’Estatut Polític d’Euskadi, que contemplava el dret d’autodeterminació), que el Govern de José María Aznar va recórrer. El TC va rebutjar la seua suspensió argumentant que encara es tractava d’un tràmit parlamentari.

La mesa del Parlament va admetre a tràmit aquest mes de febrer la iniciativa sobre la independència de Catalunya, promoguda per Solidaritat Catalana per la Independència, amb els vots a favor de Junts i la CUP, l’abstenció d’ERC i el rebuig del PSC i malgrat l’informe consultiu negatiu d’un lletrat de la Cambra.El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, es va congratular ahir de la decisió del Constitucional, mentre que la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va denunciar que recórrer iniciatives per “coartar” el debat “mai serà una bona solució”. Va atribuir el recurs del Govern espanyol a un “interès electoral” i va lamentar que “n’han après poc o gens”.

En un altre ordre de coses, el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón va donar ahir un termini de 24 hores als 10 investigats en la causa de Tsunami Democràtic perquè facilitin les seues adreces perquè els pugui citar a declarar.

Sis vocals es rebel·len contra el fiscal general per l’amnistia

Sis vocals de la conservadora Associació de Fiscals al Consell Fiscal es van enfrontar ahir al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, al negar-se a elaborar un informe sobre l’amnistia, i van redactar un esborrany en el qual titllen la llei de “manifestament inconstitucional”. Van lamentar que s’han adreçat a García Ortiz fins en tres ocasions per fer un informe sobre la llei, com ha demanat el Senat, en el qual el Partit Popular té majoria absoluta. En el text, denuncien que la suposada inconstitucionalitat de la norma “es veu encara més accentuada si la decisió d’amnistiar determinades persones no obeeix a un ideal de Justícia, sinó a una raó de confessada necessitat conjuntural per fer realitat una investidura”. Els vocals demanen que el debat del seu informe s’inclogui en el ple del dia 25.