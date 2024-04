Un amic d'Eduardo Zaplana confessa que era el seu testaferro

Joaquín Barceló, amic íntim de l’expresident de la Generalitat Valenciana i exministre Eduardo Zaplana, va confessar ahir al judici del cas Erial que va ser el seu testaferro i que va posar la seua firma a Luxemburg per apropiar-se, en nom de Zaplana, dels diners que van abonar els empresaris Vicente i José Cotino per la mossegada de la privatització de les ITV valencianes. El fiscal demana per a Barceló una condemna de 8 anys de presó per pertinença a grup criminal i blanqueig.