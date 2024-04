EH Bildu guanyaria els comicis bascos i trauria fins a dos punts al PNB

Últim adeu al lehendakari José Antonio Ardanza ■ Centenars de ciutadans i nombrosos representants polítics i institucionals, tant retirats com en actiu, van acudir ahir a la capella ardent de José Antonio Ardanza, per acomiadar el lehendakari q ... - EFE/ ADRIÁN RUIZ DE HIERRO

EH Bildu guanyaria les eleccions al Parlament basc del proper 21 d’abril i podria treure fins a dos punts percentuals al PNB, segons l’enquesta que va fer pública ahir el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). En aquesta última enquesta EH Bildu aconseguiria entre el 34,2 i el 35,1% dels vots; la seguiria el PNB amb entre el 32,6 i el 33,5%; el PSE-EE aconseguiria entre el 13,3 i el 14,1% dels suports, i el PP entre el 6,7 i el 7%.

Al límit del 3% de vots, percentatge mínim per assolir representació però en cada una de les circumscipcions no en el conjunt d’Euskadi, hi hauria Sumar, amb entre el 3,1 i el 3,6% dels vots; Elkarrekin Podem-AV, amb entre 3,1 i 3,2%, i Vox, amb entre el 2,7 i el 3% dels vots vàlids.En el seu anterior sondeig, el CIS donava com a guanyador el PNB amb el 36,1% dels vots i entre 30 i 31 escons, seguit molt de prop per EH Bildu, amb el 33% i 28-29 parlamentaris.En la valoració de candidats n’aproven només dos, si bé el candidat d’EH Bildu, Pello Otxandiano, és el més ben valorat pels enquestats, amb 5,51 punts sobre 10, seguit del candidat del PNB, Imanol Pradales, amb un 5,47. En tercera posició se situa el socialista Eneko Andueza, amb un 4,70, seguit de la candidata de Podem, Miren Gorratxategi, amb un 4,41. A la pregunta sobre quin partit o coalició li agradaria que guanyés les eleccions, el 29,8% declara que li agradaria que el vencedor fos el PNB, seguit d’EH Bildu, amb el 29%. En tercera posició hi hauria el PSE-EE, amb el 10,6%, i en quarta el PP, amb el 4,4%. El 28,2% dels enquestats preferiria que el pròxim lehendakari fos Pradales. El 26,8% escull Otxandiano; el 8,9%, Andueza, i el 4% el popular, Javier de Andrés.D’altra banda, l’enquesta reflecteix que el 42,7% dels bascos assegura que està seguint amb molt o bastant interès les notícies i temes relacionats amb les pròximes eleccions autonòmiques, mentre que un 56,6% afirma tenir poc o cap interès sobre el tema.