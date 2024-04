Un home mata la seua dona i els dos fills de 8 anys al Prat de Llobregat i després se suïcida

Un home va matar dimarts la seua parella, de 43 anys, i els seus dos fills, un nen i una nena bessons de vuit anys, al Prat de Llobregat, i després de cometre el triple crim es va suïcidar. Els Mossos d’Esquadra van informar ahir de la troballa de la dona i els menors a la llar de la família, al carrer Agramunt del Prat, i la principal hipòtesi és que el pare els va matar i després es va llançar a les vies del tren a l’estació de la localitat. Amb aquest cas ja són set els menors assassinats a Espanya per casos de violència masclista o vicària, cinc d’ells a Catalunya.

Passades les 16.00 hores de dimarts, el pare dels menors se’n va anar amb cotxe a l’estació i es va llançar a les vies del tren. Durant l’aixecament del cadàver, els investigadors van localitzar les claus del cotxe del difunt, on aquest havia deixat una nota de comiat en la qual demanava perdó pel que havia fet. Els Mossos van acudir al domicili de la família, i van localitzar al garatge els cadàvers de la dona i els dos menors. Diversos mitjans apunten que l’home els hauria asfixiat.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va assenyalar que no consten denúncies prèvies de violència entre la parella, però fonts veïnals i pròximes a la investigació van assenyalar que l’home patia una depressió per problemes econòmics que la família estava travessant. Ell era enginyer i exercia un alt càrrec en una comercialitzadora de gas.Diversos veïns van apuntar que la parella havia comprat la casa fa aproximadament dos anys i no es relacionava amb la gent de la zona. Altres fonts veïnals van apuntar que l’habitatge estava en venda des de feia poc i que la parella estava en procés de separació. Els nens anaven a una escola situada a pocs carrers del domicili. El jutge ha decretat el secret de les actuacions.El ministeri d’Igualtat va confirmar com a crim masclista el cas i ja són nou les dones que han estat assassinades per aquesta xacra des de començament d’any, quatre d’elles a Catalunya. A més, s’eleva a set els menors víctimes de violència vicària –assassinats pels seus pares o les parelles o ex de les seues mares–, cinc d’ells a Catalunya, des de començament d’any. El 2024 pot convertir-se en l’exercici amb més casos de violència vicària a Espanya de tota la sèrie històrica. En els 4 primers mesos d’aquest any s’ha assolit la mateixa xifra que en tot 2015, 2018 i 2021, i només es va superar el 2017, amb vuit casos registrats.

El Govern crearà un gabinet d’experts en violència vicària

La consellera d’Igualtat, Tània Verge, va condemnar ahir dimecres el triple crim del Prat de Llobregat i va anunciar la creació d’un grup d’experts per “identificar millores a les eines de valoració de risc”, especialment per prevenir la violència vicària. Verge va convocar de manera “urgent” per demà el grup d’anàlisi de feminicidis i va assegurar que s’han activat “tots els serveis d’acompanyament” a les víctimes arran del cas, que va definir com “un altre cas molt greu de violència masclista”.El ministeri d’Igualtat analitzarà el repunt d’assassinats vicaris i treballa amb la hipòtesi d’un canvi en la manera d’actuar dels agressors masclistes, consistent a “atacar on més li pot fer mal a una dona”, com és atacant els seus fills. Interior té detectats més de 1.400 casos de violència de gènere amb menors exposats a patir violència vicària, 167 dels quals es trobarien en risc extrem.