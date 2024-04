Rato carrega contra la Fiscalia i Anticorrupció

L’exvicepresident del Govern central Rodrigo Rato va arremetre ahir contra l’Advocacia de l’Estat i la Fiscalia Anticorrupció en el judici que se segueix per l’origen de la seua fortuna i va assegurar que és “indignant i ens prenen per ximples” quan afirmen que residia a Espanya durant el seu mandat com a director gerent del Fons Monetari Internacional. En resposta a les preguntes de la seua advocada –Rato va rebutjar contestar a la Fiscalia Anticorrupció i a l’Advocacia de l’Estat–, va explicar que la residència del director gerent de l’FMI i de tots els seus funcionaris és a Washington, on hi ha la seu de l’organisme, i els emoluments es cobraven a través de la mateixa entitat bancària de l’organisme. Però les acusacions afirmen que la seua residència fiscal estava a Espanya, com demostraria que durant aquells anys, entre 2004 i 2007, va fer les corresponents declaracions d’IRPF a Espanya. En aquest sentit, Rato, al qual s’atribueixen onze delictes fiscals, blanqueig de capitals i corrupció en els negocis i s’enfronta a una petició de penes que podrien assolir els 70 anys de presó, va relatar que l’assessor fiscal de la família les va fer per inèrcia i va admetre que no va ser una bona idea.