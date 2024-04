Sánchez: “Espanya està preparada per reconèixer l'Estat palestí”

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va subratllar ahir que Espanya “està preparada per reconèixer Palestina” com a estat ben aviat, una decisió que els seus socis de Sumar van demanar accelerar i que el PP va considerar precipitada ja que “no es donen les condicions i la proposta no és viable”. En la seua compareixença davant del Congrés per informar sobre la política exterior, Sánchez va argumentar que l’Estat Palestí ha de ser reconegut ja perquè “és el just, ho demana la majoria social i per l’interès geopolític d’Europa” i perquè “la comunitat internacional no podrà ajudar l’Estat Palestí si no reconeix la seua existència”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que recolza la solució dels dos estats, va dir que reconèixer Palestina sense que es donin les condicions i sense que sigui viable pot perjudicar els palestins i Sánchez ho sap però “està encegat per les seues ànsies de protagonisme i posa el titular al davant de les persones que diu defensar”. Demana més suports en aquesta línia de països de pes. Per contra, Sumar va dir que el reconeixement s’ha de produir com més aviat millor ja que qui no mou “un sol dit” i es limita a “assistir al genocidi televisat també és còmplice de l’horror” que viu la població gaziana.

Israel mata tres fills i diversos nets del líder de Hamas

Tres fills del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, i alguns dels seus nets van morir ahir en un bombardeig israelià a Gaza, segons va informar el grup islamista. “Amb aquest dolor i sang creem esperança, un futur i llibertat per al nostre poble, la nostra causa i la nostra nació”, va assenyalar Haniyeh en un comunicat poc després de conèixer-se la notícia.Al tancament d’aquesta edició, l’Exèrcit israelià no havia confirmat l’atac, que va tenir lloc durant la Festa del Dejuni, que marca el final del mes sagrat del ramadà.Mentrestant, la tensió entre l’Iran i Israel va continuar augmentant ahir després que el ministre israelià d’Exteriors, Israel Katz, amenacés expressament Teheran amb un atac al seu territori. Poc abans, el líder suprem iranià, Ali Khamenei, havia tornat a suggerir que Teheran castigarà Israel pel recent atac al seu consolat a Damasc, en el qual van morir set membres de la Guàrdia Revolucionària.