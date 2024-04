Els soldats ucraïnesos han de servir més de tres anys

El Parlament d’Ucraïna va aprovar ahir un polèmic projecte de llei que estableix noves regulacions en matèria de mobilització militar i que endureix certs requisits amb vistes, entre altres coses, a elevar el nombre d’efectius al servei de les Forces Armades. El debat entorn d’aquest tema va començar ja el 2023, amb una primera versió del text. Finalment, i després de la proposta de més de 4.000 esmenes, els diputats van aprovar ahir amb 283 vots a favor el nou text. Entre els canvis d’última hora figura la retirada d’una clàusula que establia la desmobilització del personal militar una vegada haguessin cobert tres anys de servei.

Per la seua banda, Rússia va llançar ahir a la matinada més de 40 míssils i prop de 40 drons contra diferents parts del país. Aquesta onada d’atacs va tenir com a principal objectiu infraestructures crítiques ucraïneses i haurien deixat més de 200.000 llars sense llum a la regió de Khàrkiv.A més, el Kremlin va advertir que qualsevol iniciativa de pau sobre Ucraïna “no té sentit” si no hi ha representants russos a la taula, després que Suïssa hagi anunciat la celebració d’una conferència al juny per intentar traçar un full de ruta.