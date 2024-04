Israel intensifica l'ofensiva al centre de la Franja de Gaza

L’Exèrcit d’Israel va iniciar ahir dijous una ofensiva terrestre, recolzada per forces aèries i navals, al campament de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza. Almenys cinc persones van morir en un bombardeig israelià contra un col·legi i un edifici residencial en aquesta localitat, i unes altres sis van morir en un atac contra el mercat de fires, ubicat a la devastada ciutat de Gaza.

A més a més, l’Exèrcit d’Israel va afirmar haver matat Naser Yakob Jaber Naser, a qui van identificar com a “responsable de finançar una part significativa de les activitats militars de Hamas” a la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza.Per la seua banda, el líder del braç polític de Hamas, Ismail Haniyeh, va dir que la mort de tres dels seus fills en un bombardeig executat per Tel-Aviv a l’enclavament palestí “no farà” que el grup “abandoni les seues demandes” en les negociacions indirectes amb el Govern israelià per a un alto el foc a l’enclavament palestí. El grup islamista treballa en una contraoferta per a un acord de treva, després de rebutjar la majoria de les demandes israelianes recollides a l’últim esborrany.