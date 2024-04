Justícia i sindicats de presons avancen en mesures concretes per augmentar la seguretat als centres

detail.info.publicated aCN

El Departament de Justícia ha presentat aquest divendres una trentena de mesures de seguretat als sindicats de presons, algunes per implementar en breu i altres a mitjà termini, entre les que destaquen el reforç i formació del personal, polsadors d’alerta per a tots els professionals que interactuen amb els interns, inhibidors de telefonia mòbil i drons o l’actualització de protocols i la renovació i actualització de material. Segons fonts del departament, hi ha hagut un principi d’entesa, i totes les parts s’han emplaçat a seguir treballant per concretar millores en la propera reunió. Fonts sindicals admeten els avenços però asseguren que algunes mesures proposades no són noves i a d’altres els falta concreció.

El Departament de Justícia i els sindicats de presons s’han reunit aquest divendres a la conselleria en el marc de la mesa de seguretat. A la trobada hi ha assistit UGT, CCOO, la Intersindical i IAC-CATAC i, per part del Departament, la direcció d’Afers Penitenciaris. A la reunió, que ha durat cinc hores, no hi ha acudit el sindicat CSIF. La propera reunió del grup de treball de seguretat tindrà lloc segurament la setmana vinent.