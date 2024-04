Polèmic pla de la Generalitat per a l'aeroport del Prat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va proposar ahir modificar al juliol i l’agost el funcionament de les pistes de l’Aeroport de Barcelona a determinades franges horàries per augmentar la capacitat i assumir més vols llargs. “La proposta es basa en un canvi de l’operativa de les pistes, passant a treballar amb pistes independents en uns mesos de l’any per als vols de llarg abast, en unes franges horàries de juliol i agost”, va explicar al fòrum Barcelona Tribuna.

Aquesta proposta permetria passar de 78 a 90 operacions per hora durant aquests dos mesos, el màxim permès en l’àmbit de l’impacte ambiental. Tot això sense afectar l’espai protegit de la Ricarda. A banda de reclamar un nou model de governança per a l’Aeroport que incorpori la Generalitat, va demanar un pla d’inversions per a la infraestructura i per a algunes zones urbanes de l’entorn, sobretot en tot el relacionat amb la insonorització.El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, va dir que aquest pla és un “arranjament”, mentre que el titular de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va afirmar que modificar el funcionament de les pistes de l’Aeroport de Barcelona no millora l’activitat de l’enclavament i “perjudica la salut” dels veïns. ERC acusa Puente de prioritzar “els interessos d’uns quants” sobre la proposta de l’Aeroport.La patronal Foment del Treball qualifica d’“insuficient” el pla d’Aragonès, que va emmarcar en un moment de precampanya i la seua “lògica”. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya rebutja ampliar l’Aeroport i demana protegir l’activitat agrària, mentre que l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, creu que “vulnera el compromís de garantir la pau acústica” al municipi. ZeroPort, que aposta per un decreixement del Port i l’Aeroport, va dir que aquest pla suposa més vols i més gasos amb efecte d’hivernacle a tot el territori, “justament el contrari del que diuen les lleis del canvi climàtic i els convenis internacionals”.