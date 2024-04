El finançament centra el debat en precampanya a un mes d'eleccions

El finançament a Catalunya i les causes judicials obertes contra l’independentisme centren la precampanya de les eleccions del 12 de maig, i els partits confronten els seus projectes. El candidat del PSC, Salvador Illa, va afirmar ahir que el president espanyol, Pedro Sánchez, està d’acord a millorar el finançament autonòmic i va subratllar que la Moncloa ja ha dit que aquesta és una qüestió que “s’ha de resoldre”. A més, va insistir en una entrevista a SER Catalunya que, si és president, prioritzarà arribar a un pacte amb l’Estat per desplegar el consorci tributari previst a l’Estatut del 2006.

La cap de llista d’ERC per Tarragona, Raquel Sans, va acusar Illa de fer “propostes de l’any 2006” i va afirmar que Catalunya ha “d’atendre la realitat del segle XXI amb un model de finançament del segle XXI”. Va defensar així la proposta de finançament singular que reclama Aragonès.El secretari general de Junts, Jordi Turull, va assegurar a Artesa de Segre que la credibilitat d’Illa per la seua proposta de finançament és “menys zero” (vegeu la pàgina 13).El candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, va dir que “no hi ha la confiança” per millorar el sistema de finançament a causa del procés. “És impossible tenir la confiança necessària per tenir un repartiment per al conjunt d’Espanya amb una part que diu que declararà demà la independència”, va concloure.El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va assegurar que Comuns Sumar, candidatura que lidera Jéssica Albiach, està “compromès que hi hagi una millora del finançament”, ja que el model actual “està caducat”. Per la seua banda, Albiach va reiterar que vol arribar a pactes amb altres partits d’esquerres “per fer polítiques progressistes”. D’altra banda, la cupaire Laia Estrada va acusar Illa de plantejar un govern de “tecnòcrates de la patronal” al servei de la “ideologia dominant”. En un altre ordre de coses, Pere Aragonès va preguntar, referint-se a un possible referèndum a nivell espanyol sobre la independència de Catalunya, si l’Estat estaria disposat a acceptar el resultat si “a Catalunya surt que sí a la independència i a la resta d’Espanya surt que no”.