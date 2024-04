Moncloa “extingirà” la Fundación Francisco Franco

El ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va assegurar ahir que la Fundación Francisco Franco està “en els seus últims dies” i va avançar que el Govern espanyol es disposa a “extingir-la”. “No il·legalitzem la fundació, el que fem és extingir-la”, va dir, abans de subratllar que la llei de Memòria Democràtica “diu que no hi caben fundacions que vanaglorien persones, col·lectius o associacions que van fer apologia del franquisme, que van defensar el totalitarisme i la dictadura”. “Per tant, no hi cap la Fundación Francisco Franco”, va insistir. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, va afirmar que “en una democràcia absolutament consolidada i europea com és l’espanyola no hi pot haver una fundació que homenatgi un dictador i tota l’obra de la dictadura”.

La fundació va advertir l’Executiu que s’enfrontarà a una “dura lluita” als tribunals si emprèn qualsevol mesura que l’extingeixi. A més, va assenyalar que l’entitat va modificar els seus estatuts fa un any i que “s’ajusten perfectament a la llei de Memòria Democràtica”. El president de la fundació, Juan Chicharro, va dir que els plans del Govern central no arribaran a materialitzar-se perquè significaria “violentar” l’article 22 de la Constitució, que reconeix el dret d’associació, i va acusar Moncloa de voler “desviar l’atenció” utilitzant la figura de Franco.