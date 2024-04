El temor a un atac iranià contra Israel posa en guàrdia Occident

Israel es prepara per a un possible atac de represàlia iraniana per la mort la setmana passada en un bombardeig del seu consolat a Damasc de set persones, la qual cosa manté en alerta els EUA i diversos països occidentals.

Segons va informar ahir una font familiaritzada amb l’assumpte al diari The Wall Street Journal, aquest atac podria ocórrer en hores. D’acord amb aquesta versió, l’Iran estaria preparant un atac directe contra el sud o el nord d’Israel.La Casa Blanca, que va ordenar ahir mobilitzar més tropes al golf Pèrsic, va explicar que considera “creïbles” les amenaces iranianes i va prometre que subministrarà al Govern israelià tota l’ajuda necessària per defensar-se. El ministre de Defensa israeliana, Yoav Gallant, va afirmar per la seua part que el seu país està “braç a braç” amb els EUA.El règim iranià té al davant el repte de trobar un equilibri entre el compliment de les seues pròpies amenaces i la necessitat de no encendre la metxa d’una nova escalada d’horitzó incert. L’atac contra el seu consolat a Damasc va generar la condemna gairebé unànime a nivell internacional, amb retrets fins i tot de l’ONU, però la preocupació és ara igual de general.Països com el Canadà, França, l’Índia, el Regne Unit i Austràlia han aconsellat als seus ciutadans que evitin viatjar a Israel, l’Iran i estats limítrofs com el Líban.

Sánchez obté suports per reconèixer Palestina

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Store, van apel·lar ahir al rol exercit per Madrid i Oslo en el conflicte al Pròxim Orient per reivindicar la necessitat d’unir esforços per a la pau i van escenificar la seua sintonia en la necessitat de reconèixer Palestina com a Estat quan es donin les circumstàncies, encara que sense terminis concrets.Més tard a Dublín, i amb el seu homòleg irlandès, Simon Harris, va dir que el moment per reconèixer Palestina com a Estat està cada cop més a prop i va expressar el seu desig de fer-ho de forma coordinada i juntament amb altres països. D’altra banda, va treure importància a les declaracions realitzades per la Casa Blanca sobre la seua ofensiva diplomàtica, en les quals adverteixen que cada país pren les seues pròpies decisions sobre quan dur a terme aquest reconeixement.