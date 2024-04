L'Iran llança un atac contra Israel amb desenes de drons

L’Exèrcit israelià va confirmar ahir a la nit el llançament de “desenes de drons” des de l’Iran rumb a Israel, però va advertir que tardarien “diverses hores” a arribar al país i que la Força Aèria d’Israel els rastrejaven amb la finalitat d’interceptar-los. “Si hi ha algun atac addicional que requereixi una advertència per separat” l’exèrcit informarà el públic, va dir en roda de premsa el portaveu castrense, el contraalmirall Daniel Hagari, que va avisar d’“interrupcions al GPS” mentre l’exèrcit treballava per interceptar els drons i diversos països de la zona tancaven els seus espais aeris. Les sirenes de les quals Israel disposa en cas d’atac només sonarien una vegada els drons entressin a l’espai aeri israelià, va afegir Hagari. Poc després de la primera confirmació de l’atac, Israel va informar del llançament d’una segona onada de projectils des de territori iranià contra el seu territori. La Guàrdia Revolucionària de l’Iran havia capturat hores abans un portacontenidors “vinculat” amb Israel a l’estret d’Ormuz, al golf Pèrsic, elevant encara més la tensió al Pròxim Orient i quan s’esperaven possibles represàlies de Teheran a Israel per l’atac al consolat iranià a Damasc. El vaixell de càrrega capturat seria l’MSC ARIES, amb bandera portuguesa, i segons l’agència Tasnim estaria vinculat amb l’empresa Zodiac Maritime de propietat d’un multimilionari israelià. En aquest context de tensió creixent, l’Exèrcit israelià, la Policia i el servei d’Intel·ligència interior Shin Bet van confirmar haver trobat el cos sense vida d’un nen jueu de 14 anys que estava en parador desconegut, després de no tornar divendres a l’outpost (assentament informal il·legal) a la Cisjordània ocupada d’on va sortir a pasturar.

La recerca del menor va desencadenar enfrontaments entre colons armats que van deixar un palestí de 25 anys mort per ferida de bala i almenys vint-i-cinc ferits al llogaret d’Al-Mughayir, al nord-est de Ramal·lah i molt a prop de l’outpost.