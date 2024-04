Mata a ganivetades sis persones en un centre comercial de Sydney

Almenys sis persones van morir apunyalades ahir dissabte en un centre comercial de Sydney en un atac en el qual vuit persones més van resultar ferides i el presumpte autor del qual va ser abatut a trets per la Policia australiana. Segons l’informe policial, l’assaltant va entrar en el popular centre comercial Westfield Bondi Junction a les 15.10 hora local (5:10 GMT), va sortir al cap de poc temps i va tornar uns deu minuts després, quan va atacar amb un ganivet diverses persones.

Les ferides van causar la mort a l’acte de quatre dones i un home, mentre que una altra dona apunyalada va morir hores després a l’hospital i vuit persones més estan ingressades en hospitals de la ciutat, inclòs un nadó de nou mesos que va haver de ser operat d’urgència.Després de rebre la trucada d’alerta, una inspectora de Policia va acudir al lloc, on es va enfrontar a l’agressor, que es va girar cap a ella amb un ganivet a la mà, per la qual cosa l’agent “va disparar una arma de foc” contra ell. La mateixa agent va realitzar maniobres de reanimació al sospitós mentre esperava el personal sanitari, que no va poder salvar-li la vida.

Centenars de persones van ser evacuades del centre comercial després de produir-se l’atac, que va causar una gran commoció en tot el país. Karen Webb, comissària de la Policia de Nova Gal·les del Sud, va indicar en una roda de premsa que els investigadors no tenen indicis que l’assassí actués mogut per “una idea” per la qual cosa “no és un incident terrorista”.“La investigació –va afegir– estarà en marxa durant molts dies, però hi ha elements que en aquest moment no indiquen això”, va agregar respecte a la possibilitat que es tractés d’un acte terrorista. Webb va explicar que l’agressor és un home d’uns 40 anys d’edat, però va eludir donar més detalls perquè la seua identificació encara no ha estat completada. “Creiem que aquesta persona va actuar sola i no hi ha en aquest moment amenaces contra la comunitat”, va afegir Webb, que va assenyalar que res suggereix que l’assassí hagués planejat actuar contra una persona concreta.

Eduard Farré és un jove de Bellpuig de 27 anys que treballa al Westfield Bondi Junction, però ahir tenia dia lliure i va poder evitar un succés que ha commocionat el món. Demà tornarà a la feina a la primera planta d’aquest centre comercial, que avui està tancat. El seu lloc és a la primera planta i l’atac va tenir lloc a la segona, però companys li han explicat els durs moments que van viure. “De sobte la gent corria i sonaven les alarmes sense que sabessin què passava”, recordava ahir en conversa telefònica amb SEGRE. “Els caps deien a tothom que havien d’intentar refugiar-se en una habitació mentre se sentien trets”, explica.

“Ara, pensant-ho fredament, no sé el que m’hauria pogut passar si hagués estat treballant”, admet. Va ser l’Eduard qui va donar la notícia del succés als seus pares. “Vaig estar esperant per trucar-los i quan ho vaig fer s’acabaven d’aixecar. Quan han sentit l’abast de la notícia fins i tot s’han preocupat més”, destaca. A més, ocorre en un país que Farré descriu com a segur atesa l’experiència que ha tingut en les seues primeres setmanes a Austràlia. De fet, havia començat a treballar al centre comercial diumenge passat. Farré és un jove amb estudis en publicitat i relacions públiques i diversos màsters que busca a Austràlia experiències i noves oportunitats.