El PNB es reivindica davant un Bildu que guanya en enquestes

El candidat del PNB a lehendakari, Imanol Pradales, va defensar ahir que la formació jeltzale és la que pot “gestionar millor l’economia i la indústria basca, els serveis públics, garantir la seguretat” i la que “té experiència i compromís per construir el país”. Pradales va destacar “la importància que la societat pugui conèixer propostes i comparar models per poder escollir”. A més, va reiterar el seu “compromís” per “continuar construint la nova Euskadi de benestar, que parteix d’indicadors de qualitat que superen fins i tot la mitjana europea”.

A una setmana que els bascos vagin a les urnes, la campanya electoral puja de voltatge en la recta final després que els últims sondejos apuntin a un triomf d’EH Bildu en vots i escons per sobre del PNB, a diferència d’enquestes anteriors que donaven com a guanyador el partit de Pradales.Ahir es van publicar dos sondejos. Ambdós coincideixen que EH Bildu guanyaria els comicis. El del diari El Correo apunta a un avantatge mínim de la coalició abertzale sobre el PNB i la publicada per EITB Focus de la ràdiotelevisió pública basca li dona un avantatge més ampli, de fins a 2-3 escons de diferència. A més, les enquestes atorguen al PSE el mateix nombre d’escons que els obtinguts l’any 2020 o fins dos més, mentre que el Partit Popular, que en els anteriors comicis es va presentar en coalició amb Cs, en pujaria un. Sumar irrompria al Parlament i Elkarrekin Podem i Vox perdrien la seua representació.Amb aquests resultats, PNB i PSE-EE podrien reeditar l’actual coalició de govern, malgrat que no tindrien garantida la majoria absoluta com ara. El percentatge d’indecisos oscil·la entre el 20 i el 23%.

El percentatge d’indecisos en aquestes eleccions basques oscil·la entre el 20 i el 25 per cent

El PNB va al·ludir a l’estret marge que totes les enquestes mostren entre PNB i EH Bildu i va llançar el missatge que “queda molt partit”.La setmana passada també el CIS apuntava que EH Bildu podria guanyar les eleccions i treure fins a dos punts percentuals al PNB.