Catalunya fixa un límit en el consum d’aigua per al turisme i flexibilitza l’ompliment de piscines

La Generalitat de Catalunya permetrà omplir les piscines amb la condició que siguin d’ús públic i declarades com a refugis climàtics, mentre ha fixat un límit específic de consum màxim per a establiments turístics, de 100 litres per plaça, en fase d’emergència, com estan ara Barcelona i Girona.

En la seua reunió setmanal de cada dimarts, el Govern ha aprovat un nou decret que adaptarà la regulació vigent de la sequera, en un moment en què gran part de Catalunya segueix en fase d’emergència per sequera a pocs mesos de l’estiu, la temporada estrella per al sector del turisme.