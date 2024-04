Un espectacular incendi a la històrica Borsa de Copenhaguen causa l’ensorrament del seu icònic capitell

detail.info.publicated europa press

L’històric edifici de la Borsa de Copenhaguen, a la capital de Dinamarca, ha estat víctima aquest dimarts d'un incendi que ha afectat la teulada i ja ha provocat l’ensorrament del seu icònic capitell, sense que de moment hi hagi informacions sobre víctimes.

El Departament de Bombers de Copenhaguen ha confirmat en el seu compte a la xarxa social X un desplegament "massiu" d’efectius a la zona, si bé vídeos publicats en xarxes socials mostren que les flames encara estan actives, així com una gran columna de fum a l’edifici.

"Estem en procés de desplegament", han indicat els serveis d’emergència danesos en declaracions al diari 'Jyllands-Posten', abans d’afirmar que els principals treballs seran els de "rescat i extinció". Les autoritats han tancat tot l’àrea entorn de la Borsa, on s’han dirigit a més desenes d’agents de la Policia.

L’històric capitell de la Borsa, amb la forma de les cues de quatre dracs entrellaçades, ha col·lapsat entorn de les 8.30 hores a causa de les flames que emboliquen l’edifici, situat a Slotsholmen i que travessava un procés de restauració.

El ministre de Cultura de Dinamarca, Jakob Engel-Schmidt, ha lamentat en un missatge en el seu compte a X que "400 anys de patrimoni danès estan en flames" i ha aplaudit als serveis d’emergències i els ciutadans que estan "col·laborant" per "salvar tresors artístics i imatges icòniques de l’edifici en flames".

L’edifici, conegut en danès com Borsen i la construcció del qual va ser completada el 1640, està situat a prop del palau de Christianborg, on es troba el Parlament, i suposa una de les principals atraccions turístiques del país. De moment es desconeixen les causes de l’incendi.