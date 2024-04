Trump denuncia una “persecució política” en el seu primer judici penal

L’expresident nord-americà Donald Trump va denunciar que el judici que va arrancar ahir contra ell pels suborns a l’exactriu porno Stormy Daniels forma part d’una “persecució política” contra ell, de la qual culpa directament l’Administració de Joe Biden.

“És una causa que mai s’hauria d’haver obert”, va afirmar davant dels mitjans a l’arribar al tribunal de Nova York on arrancava el primer judici penal contra un antic inquilí de la Casa Blanca.Trump, que tret de sorpreses representarà de nou el Partit Republicà a les eleccions presidencials del novembre, se sent víctima d’“un assalt contra els Estats Units” i fins i tot s’ha mostrat “orgullós” d’asseure’s al banc dels acusats, va informar la cadena NBC News.La Fiscalia acusa Trump de 34 delictes per presumpta falsificació documental, dins d’una trama amb la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a Stormy Daniels per comprar el seu silenci i que no parlés d’una suposada relació extramatrimonial abans de les eleccions del 2016. El magnat va justificar aquest pagament com a part de les seues despeses legals.Les vistes duraran, en principi, entre sis i vuit setmanes i van arrancar amb l’elecció de les 12 persones que s’asseuran com a jurats i d’uns altres sis suplents. La mera selecció del jurat sembla ja complicada, tenint en compte la rellevància del personatge, i podria retardar-se més d’una setmana.Els advocats de l’expresident van intentar, en va, ajornar l’inici d’aquest judici, el primer dels diversos que té pendents Trump. L’antic mandatari haurà encara de respondre, entre altres qüestions, pels seus esforços per provar de revertir els resultats de les eleccions del 2020, en les quals es va imposar Biden.