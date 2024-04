Els possibles pactes postelectorals animen la precampanya catalana

Els possibles pactes que puguin donar-se entre partits després de les eleccions del 12 de maig estan escalfant la precampanya electoral, que arranca de forma oficial el proper dia 26. El candidat de Junts, Carles Puigdemont, va assegurar en una entrevista al 3/24 que si les urnes li donen l’oportunitat de liderar la Generalitat, a la primera persona que trucarà per buscar suports serà l’actual president en funcions i candidat per ERC, Pere Aragonès, al considerar bàsica la unitat de l’independentisme. “La independència ja es va fer. Nosaltres hem defensat, i jo vaig voler fer-ho constar en l’acord amb el PSOE, que és legal i que és vigent. Hi ha un treball que ja s’ha fet. No el podem desfer per inventar-nos-en una altra”, va assegurar. Puigdemont va defensar així un concepte que serà l’eix central de la seua campanya. Per això apostarà per un govern independentista i unitari, malgrat que deixa fora d’aquesta equació Aliança Catalana, perquè diu que “mai” negociarà amb l’extrema dreta. Puigdemont ja va avançar que deixaria la política si no sortia vencedor en aquests comicis, però aquest és un extrem que no comparteixen altres candidats. Aragonès, que va afirmar que parlarà amb “altres lideratges” si guanya les eleccions, amb l’objectiu d’aconseguir suports amplis, va asseverar que ell “no abandonarà responsabilitats” si no és reelegit en el càrrec. “Jo continuaré al servei de Catalunya i al servei del meu projecte polític en qualsevol circumstància”, va dir en una entrevista a Onda Cero.

Per la seua part, el líder del PSC, Salvador Illa, que s’ha mostrat disposat a parlar amb tots els partits a excepció dels d’extrema dreta, va replicar a Puigdemont que el pròxim govern es decidirà al Parlament. “Pretendre que es decideixi en funció del Govern d’Espanya o en un lloc diferent és tenir molt poca consideració als catalans”, va asseverar Illa, davant l’advertència de l’expresident de les conseqüències que pot tenir en la política espanyola si no se li permet ser investit en cas de ser el més votat. Per la seua part, els comuns van demanar al socialista centrar-se en les prioritats de Catalunya i que el pròxim govern sigui de majoria progressista.