La Fiscalia presenta una moció contra Trump per desacatament

La Fiscalia de Nova York va presentar ahir una moció contra l’expresident Donald Trump per desacatament al tribunal al considerar que ha violat l’ordre disposada prèviament que l’obligava a fer comentaris o declaracions públiques sobre testimonis o possibles testimonis en el marc del judici en contra seu per presumptes suborns.

La moció en qüestió assenyala que l’acusat “va violar intencionadament l’ordre del tribunal al fer diverses publicacions en xarxes socials atacant dos testimonis: Michael Cohen i Stormy Daniels”. Els fiscals han sol·licitat que s’apliqui una sanció de 1.000 dòlars (uns 940 euros) a l’acusat per cada infracció comesa.Trump va assenyalar en una de les publicacions que el que va ser el seu advocat, Michael Cohen, és un “delinqüent deshonrat” i es va referir al jutge Juan Merchán i els fiscals com a “perdonavides”.Les seues paraules van arribar el segon dia de judici contra el magnat novaiorquès, en què seguia endavant el procés per a la selecció del jurat. Els possibles membres estan sent sotmesos a proves en un intent per formar el jurat més objectiu possible.La Fiscalia acusa Trump de 34 delictes per presumpta falsificació documental en el marc d’una trama amb la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a l’exactriu porno Steffany Clifford, coneguda com a Stormy Daniels, per comprar el seu silenci i que no parlés d’una suposada relació extramatrimonial abans de les eleccions del 2016. El magnat va justificar aquest pagament com a part de les seues despeses legals.La mera selecció del jurat (que estarà format per dotze jurats i sis suplents) ja sembla complicada, tenint en compte la rellevància del personatge, i podria retardar-se més d’una setmana.