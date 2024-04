El PSOE accepta citar Ábalos a la comissió sobre el cas Koldo

El PSOE va arribar ahir a un acord amb els seus habituals socis parlamentaris per poder aprovar una primera llista de compareixents per a la comissió del Congrés que investiga els contractes d’emergència destinats a la compra de material sanitari durant la pandèmia. Els socialistes han acceptat alguns dels noms que plantejaven els seus aliats, inclòs l’exministre de Foment José Luis Ábalos i també hi acudiran la presidenta del Congrés, Francina Armengol; la de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l’exministre de Sanitat i candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, que serà qui arranqui dilluns vinent aquesta comissió juntament amb la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano.

En total, una majoria sustentada pel PSOE i els seus socis ha acordat citar 134 compareixents al llarg de quatre mesos de treball amb possibilitat que siguin més. Entre els noms que, de moment, s’han deixat fora d’aquesta primera llista es troben el del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la parella d’Ayuso, Alberto González Amador, o la dona de Sánchez, Begoña Gómez.

La llista de declarants va ser durament criticada pel Partit Popular, que té en marxa una altra comissió similar al Senat, al considerar que és un “frau” i un “paperot” dels socialistes. En aquest sentit, va retreure que de la llista de compareixents aprovada “només 22 estan vinculats a la trama. Totes les altres coses són noms que ha proposat el Govern espanyol i els seus socis per desviar l’atenció. És una comissió d’ocultació”.