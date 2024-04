Illa prioritzarà acords amb les esquerres i Aragonès critica la seua política lingüística

EL JUTGE AVALA LA CANDIDATURA DE PUIGDEMONT PERÒ VETA “EXILIATS”

n El jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Barcelona va desestimar ahir la petició d’impugnació de la candidatura de Carles Puigdemont per a les eleccions al Parlament presentada per Cs, que al·legava que el candidat no resideix a Catalunya. En la interlocutòria, el jutge desestima la petició perquè Cs “no ha aportat cap element en què pugui inferir-se l’incompliment del requisit d’inscripció al cens electoral”. En canvi, sí que va acceptar prohibir a 3Cat utilitzar termes com “exiliats”, “exili” o “presos polítics” en les seues informacions.

Els pactes que puguin sorgir després de les eleccions del 12 de maig continuen marcant l’actualitat preelectoral a Catalunya. El candidat del PSC, Salvador Illa, va assegurar ahir que si les urnes li atorguen l’oportunitat de liderar la Generalitat prioritzarà buscar aliances amb els partits d’esquerres. En una entrevista a la Xarxa, va diferenciar els “acords amplis” necessaris en diferents temes d’un pacte per formar el pròxim executiu català. “Acordar el Govern és una altra cosa. Hi ha formacions amb què tinc més afinitat, que serien les primeres amb les quals m’asseuria”, va dir per després afegir que es refereix als partits d’esquerres amb els quals té “més coincidències”, va asseverar.

Per una altra banda, el president i candidat d’ERC, Pere Aragonès, va acusar el socialista de defensar la proposta de Ciutadans sobre el trilingüisme a l’escola i es va mostrar preocupat pel fet que Illa hagi “canviat el posicionament tradicional del PSC, i ja no defensi la immersió sinó propostes que ja feia Cs”. En matèria educativa, el republicà va anunciar també la seua voluntat que tota l’etapa de guarderia –de 0 a 3 anys– sigui gratuïta al llarg de la legislatura si revalida el càrrec. També va disparar contra el cap de llista de Junts, Carles Puigdemont, posant en dubte la seua crida a la unitat independentista. “Cal demostrar-ho amb fets, no només amb paraules”, va afirmar el president.Des de Junts, van presentar ahir les línies de la seua campanya assegurant que apostaran perquè sigui “multimissatge” amb una fotografia de Puigdemont que “simbolitza el seu retorn Catalunya”. “Catalunya necessita solucions, lideratge, bon govern, ambició, autoestima i esperança”, va assegurar el director de la campanya, Albert Batet. “O un Govern de Puigdemont que treballarà per defensar els interessos materials i nacionals de forma desacomplexada, posant el país al davant i negociant de tu a tu amb l’Estat amb tota la força, o un d’Illa que governarà des de la supeditació i resignació davant dels interessos del PSOE”, va concloure. Contra els juntaires també va carregar la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que els va acusar d’encarnar l’“agenda de la patronal” per defensar unes rebaixes d’impostos que, segons va advertir, poden suposar noves retallades en serveis bàsics. Per la seua part, el candidat del PP, Alejandro Fernández, que ahir va estar acompanyat pel líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, acusa el Govern de fomentar “de forma irresponsable la turismofòbia” tot i que el sector turístic és “estratègic”. Així mateix, va assenyalar que s’obriria a pactar amb el PSC sempre que l’independentisme “passi a l’oposició”.