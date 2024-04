Israel insisteix que respondrà a l'Iran i “ningú no li dirà com fer-ho”

L’OTAN TRACTARÀ DEMÀ LA PETICIÓ D’AJUDA DE KÍIV

n L’OTAN va confirmar per demà divendres una reunió del Consell OTAN-Ucraïna per abordar la demanda de Kíiv perquè els aliats entreguin més sistemes de defensa antiaèria, seguint així la petició del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, que va reclamar la convocatòria d’aquest fòrum.

El líder ucraïnès demana un sistema antimíssils com el que té Israel per a UcraïnaAhir, un atac rus contra la ciutat de Txernígov, situada al nord d’Ucraïna, va ocasionar la mort de tretze persones.Mentrestant, la primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas, va assenyalar que Europa ha d’aprendre de la història i de l’error que va ser als anys 30 tractar la Guerra Civil a Espanya, l’auge del feixisme a Itàlia o del nazisme a Alemanya com crisis separades i ara aconseguir que Rússia perdi la guerra a Ucraïna amb l’enviament de més sistemes de defensa antiaeri i frenar el cicle de violència de Moscou.Per la seua part, Rússia va incloure a la seua llista negra la Fundació per a la Llibertat Borís Nemtsov, la Fundació Friedrich Naumann per la Llibertat i el Centre per a les Llibertats Civils d’Ucraïna, premiat amb el Nobel de la Pau el 2022.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va voler deixar clar ahir que ningú no li dictarà com respondre a l’atac de l’Iran. “Agraeixo als nostres amics el seu suport en la defensa d’Israel i tots els seus consells. Però vull ser clar: prendrem les decisions nosaltres mateixos”, va asseverar. D’aquesta manera, Netanyahu buscava llançar un missatge contundent als seus principals socis, que ja donen per descomptat que el país actuarà contra Teheran, i ara temen que el contraatac accentuï la delicada situació que ja viu la regió.

Per la seua part, els líders de la Unió Europea van reiterar la crida a la cautela per evitar un “bany de sang” a la regió després dels atacs creuats d’Israel i l’Iran, que va llançar una ofensiva sense precedents contra territori israelià dissabte.La tensió generada per l’atac iranià va copar ahir l’atenció en les arribades a la cimera extraordinària de caps d’Estat i de Govern a Brussel·les on el primer ministre irlandès, Simon Harris, va expressar la condemna als actes “imprudents” i “a gran escala” de Teheran.D’altra banda, l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, la diputada de Podem Martina Velarde, l’edil de la formació morada a Màlaga Nicolás Sguiglia i el número dos de la llista de Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, viatjaran amb la Flotilla de la Llibertat. L’objectiu és entregar ajuda humanitària a la població palestina, denunciar el bloqueig que exerceix Israel per a l’entrada d’aliments i medicines, així com exigir un alto el foc.