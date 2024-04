Óscar Puente reobre el debat sobre els peatges a les autovies

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va reobrir ahir el debat del pagament per ús a les carreteres espanyoles, assegurat que Espanya té una reflexió pendent sobre com s’han de finançar, si mitjançant impostos (com ara) o mitjançant peatges.

“Les carreteres no són gratis, o bé es paguen a través dels seus usuaris o bé es paguen a través dels impostos de tots. Haurem de prendre una decisió i convido les formacions polítiques a reflexionar amb responsabilitat”, va assenyalar.El ministre va advertir al fòrum Wake Up! Spain d’El Español que si l’elecció és pagar-les amb impostos, es continuaran donant situacions “no gaire justes”, com que un camió que ve d’Alemanya al seu pas pels diferents països de la UE pagui per utilitzar les vies, però quan arriba a Espanya ho fa gratis.Puente va recordar que la política actual del Govern és retirar els peatges de totes les autopistes en les quals són presents a mesura que van vencent els contractes amb les empreses encarregades d’operar-les.En un missatge posterior a X, el ministre va rebutjar que la seua intenció amb aquestes declaracions sigui reobrir cap debat, reiterant que el Govern central no es planteja l’opció del pagament per ús. “Per al pagament per ús, seria desitjable un pacte de país”, va indicar en el seu missatge.El PP va acusar el Govern espanyol de voler “esprémer encara més” les classes mitjanes i treballadores si busca “imposar un nou impost amb l’estocada dels peatges”.