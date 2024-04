La hisenda catalana fa aflorar 286 milions d'euros defraudats el 2023

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va fer aflorar durant l’any passat 286 milions d’euros en frau fiscal sobre impostos propis i cedits a la Generalitat, segons les dades publicades ahir pel departament d’Economia i presentades per la seua la consellera, Natàlia Mas Guix.

Un 42% del frau fiscal detectat, és a dir, 121 milions d’euros, procedia de l’impost de successions i donacions; seguit de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb 84 milions. Ressalten també els 12 milions d’euros destapats per canvis de residència ficticis de 27 contribuents. D’aquests, 2,1 milions van ser per deslocalitzacions fictícies cap a altres parts de l’Estat, sobretot Madrid.Aquests 286 milions d’euros aflorats durant el 2023 són una xifra similar a la de l’exercici anterior, quan es van destapar 294 milions d’euros (-2,7%) a través d’un total de 54.544 actuacions, la qual cosa representa un 7% més que el 2022. Des que la hisenda catalana va posar en marxa el pla de prevenció i reducció del frau fiscal, el 2015, s’han descobert un total de 2.081 milions.

Per impostos, a part del de successions i donacions i el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que van concentrar bona part del frau aflorat i de les actuacions, durant el 2023 també va ressaltar el frau descobert en impost de patrimoni, que va pujar fins als 76 milions (27 per cent del total). La resta de tributs van representar una evasió de 5 milions (2 per cent), dels quals 3 van correspondre al tribut sobre el joc.Les dades també constaten una disminució del 75 per cent en el frau per canvis de residència ficticis. En concret, l’import descobert ha passat dels 49 milions del 2022 als 12 milions del 2023. Dels vint-i-set contribuents, quinze van ser en altres comunitats autònomes i dotze a l’estranger. Pel que es refereix als béns situats fora de l’Estat, durant l’any 2023 el frau descobert va ser per un import d’1,6 milions d’euros, corresponent a un total de divuit liquidacions.Les xifres presentades ahir corresponen al primer exercici que forma part del nou pla de prevenció i reducció fiscal del període 2023-2026. A part dels resultats sobre el frau fiscal, el document incorpora una sèrie de mesures que tenen a veure amb la conscienciació a l’hora de pagar impostos.