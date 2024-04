Israel llança míssils contra l’Iran

Europa Press / Contacte / Ayal Margolin / JINICONTACTE via Europa Press

Israel va llançar la matinada d’aquest divendres diversos míssils contra l’Iran a la província d’Isfahán en represàlia per l’atac sofert dissabte passat, segons mitjans nord-americans. Però l’Iran ha negat l’atac, encara que ha assegurat que les defenses antiaèries han enderrocat diversos drons. Fins al moment, ni el govern israelià ni el Pentàgon no han reconegut oficialment l’operació. L’Iran va activar les seues defenses i només va afirmar que s’havien produït explosions a la ciutat d’Isfahan, però que les instal·lacions nuclears iranianes eren segures.

A més, l’Iran ha negat que hagi estat atacat amb míssils, va dir que "fins el moment no s’ha informat de cap impacte o explosió a gran escala causat per cap amenaça aèria" i que la situació a Isfahan era de tranquil·litat. L’Agència Espacial de l’Iran també va negar un atac amb míssils, en contra de les informacions procedents dels Estats Units que asseguraven que Israel havia llançat projectils contra terra iranià.

"No hi ha reports d’un atac amb míssils ara per ara", va dir el portaveu de l’Agència Espacial de l’Iran, Hossein Dalirian, en el seu compte de la xarxa social X.

