Uns 600 nens a les Curses dels Bombers a les Basses

Uns 600 escolars d’entre 3 i 12 anys se citaran demà a les pistes municipals d’atletisme de les Basses per participar en una nova edició de les Curses infantils dels Bombers, la segona després de la pandèmia i la desena comptant quan se celebraven conjuntament amb la prova d’adults.

La jornada matinal constarà de set distàncies (1.000 metres, 700 m, 500 m, 300 m, 200 m, 140 m i 80 m) adaptades segons l’edat dels participants i tornarà a tenir un caràcter inclusiu com l’any passat. Així, les proves seran mixtes i comptaran també amb nens i nenes amb discapacitat o diversitat funcional per fomentar la interacció entre ells.Fernando Torres, membre de l’Agrupació Cultural i Recreativa Bombers de Lleida, entitat organitzadora, va assenyalar sobre això que “vam tenir clar que volíem fomentar l’esport, la inclusió i la solidaritat entre els nens. Per això no són proves competitives i, a més, habilitem una àrea de jocs al costat de les pistes perquè la jornada sigui purament lúdica”. Per aquesta raó, col·laboren en l’esdeveniment entitats com Associació Aremi (que atén persones amb paràlisi cerebral i altres tipus de discapacitats), Down Lleida i l’Associació Esportiva Píbody, que aportaran participants i persones voluntàries que ajudaran aquests nens.Així mateix, la jornada també tornarà a tenir un caràcter solidari. Aquest any un euro de cada inscripció (8 euros) es destinarà a finançar una banyera d’hidroteràpia adaptada a persones amb poca mobilitat, a través de la Fundació Aremi. També es pot col·laborar en les donacions a través del web.

Tots els nens i nenes rebran el mateix obsequi, que consistirà en una samarreta, una bossa del corredor, fruita aportada per Plusfresc i una entrada gratuïta per al parc infantil del Marraquet Bomber, on podran disfrutar de jocs d’animació i activitats lúdiques.Pel que fa a la Cursa dels Bombers per a adults, l’última edició de la qual va ser la novena l’any 2019 i que va deixar de celebrar-se a causa de la pandèmia, Fernando Torres va dir que “volem recuperar-la, però quan tinguem més múscul organitzatiu”.