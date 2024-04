Israel respon a Teheran amb un atac “limitat” amb drons al centre del país

Les autoritats de l’Iran van assegurar ahir haver repel·lit un atac amb drons llançat de matinada contra els voltants de la ciutat d’Esfahan (centre), on hi ha una important base militar i una instal·lació nuclear, en un pas per part d’Israel després dels atacs executats per l’Iran contra territori israelià dissabte passat.

El brigada general Amir Mihandust, comandant de l’Exèrcit de l’Iran a Esfahan, va confirmar que les explosions registrades van ser provocades pels trets dels sistemes de defensa aèria contra “objectes sospitosos” identificats a l’espai aeri de la ciutat.Malgrat que el Govern hebreu no es va pronunciar oficialment sobre l’atac, fonts oficials israelianes citades pel diari nord-americà The Washington Post van confirmar que eren darrere de l’atac i van argumentar que l’objectiu era traslladar a l’Iran que l’Exèrcit israelià pot colpejar el seu territori.En aquesta línia, fonts israelianes citades per The New York Times van recalcar que l’atac va ser llançat per Israel, mentre que el ministre de Seguretat Nacional, l’ultradretà Itamar Ben Gvir, va publicar un breu missatge al seu compte a X aparentment criticant la limitació de l’acció: “Dèbil.”Aquest atac coincideix amb les informacions dels últims dies que explicaven que els EUA hauria pactat amb Israel un atac limitat contra l’Iran a canvi de permetre una invasió a gran escala sobre Rafah, al sud de la Franja de Gaza.Per la seua part, l’Organisme Internacional per a l’Energia Atòmica (OIEA) va afirmar que “no hi ha danys” a les instal·lacions nuclears de l’Iran i va recordar que aquestes infraestructures “mai no han de ser un objectiu” en un conflicte.

L’OIEA va afirmar que les instal·lacions atòmiques iranianes no van patir danys en l’atac a Esfahan

L’atac israelià va tenir lloc sis dies després que les Forces Armades i la Guàrdia Revolucionària de l’Iran llancessin un atac amb prop de 300 drons i míssils contra territori israelià en resposta al bombardeig contra el seu Consolat a Damasc, que es va saldar amb la mort de set membres de la Guàrdia Revolucionària i sis ciutadans sirians. Des d’aleshores, l’Iran ha defensat els seus atacs contra Israel davant de les crítiques, argumentant que són part d’una resposta legítima i del seu dret a l’“autodefensa” després de l’esmentat bombardeig, mentre advertia sobre la possibilitat d’una resposta encara més dura en cas que Israel porti a terme un nou atac.

Els EUA trunquen que Palestina ingressi de ple dret a l’ONU

Els Estats Units van vetar finalment dijous durant una votació celebrada al Consell de Seguretat de l’ONU l’ingrés de Palestina com a membre de ple dret en l’organisme internacional en el marc d’un procés que portava paralitzat des del 2011.La recomanació d’admissió va fracassar després que els Estats Units exercissin el seu dret a veto com a membre permanent del Consell. Un total de 12 països van votar-hi a favor –entre els quals Rússia i la Xina–, mentre que el Regne Unit, un altre membre permanent, es va abstenir, així com Suïssa. D’aquesta manera, Palestina continuarà sent observadora no membre, estatus que té des de l’any 2012.Per la seua banda, el representant adjunt dels Estats Units a l’ONU, Robert Wood, va defensar que una de les raons per rebutjar el text és que “no hi ha hagut unanimitat” en la Comissió d’Admissió per elevar la proposta al Consell de Seguretat.