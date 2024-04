PNB guanya les eleccions, però empata a 27 escons amb Bildu

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

PNB i EH Bildu empaten a 27 escons en les eleccions autonòmiques basques, encara que els jeltzales són la força més votada, mentre que el PSE-EE aconsegueix dos escons més fins 12 escons i el PP aconsegueix set. Per la seua part Vox conserva el seu representant i Sumar entra en el Parlament, amb el 97,63% vot escrutat. PNB i PSOE sumen 39 escons, un per sobre de la majoria absoluta.

Amb aquests resultats, els jeltzales perdrien quatre parlamentaris respecte a fa quatre anys, mentre que EH Bildu n’aconsegueix sis més. Els socialistes són tercera força amb dotze escons (dos més) i el PP aconsegueix set representants, un més que el 2020.

Vox es manté amb el seu escó i Sumar entra en el Parlament amb un representant, mentre Elkarrekin Podemos desapareixeria de la Cambra basca.

Amb aquestes dades, PNB i PSE-EE podrien reeditar la seua coalició i aconseguirien abastar la majoria absoluta (38) ja que la suma dels dos ascendeix a 39 representants.

En les passades eleccions basques de 2020, Podemos es va presentar com a Elkarrekin Podemos-IU en coalició amb Ezker Anitza-IU i ara ho fa amb Aliança Verda amb la marca Elkarrekin Podemos-Alianza Verde.

Sumar no es va presentar el 2020 i ara es presenta en una coalició conformada per Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU, Equo Berdeak i Más Euskadi-Euskadi Eraiki. Per la seua part, PP es va presentar fa quatre anys amb Ciudadanos i ara ho fa en solitari.