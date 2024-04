PNB i Bildu, pols a les urnes

Més d’1,7 milions de bascos són cridats avui a acudir a les urnes per decidir qui agafarà les regnes de la Lehendakaritza durant els propers quatre anys, en uns comicis que es presenten més renyits que mai amb dos partits, PNB i EH Bildu, que podrien guanyar-los, i pendents de la participació, que en les últimes eleccions va marcar un mínim històric. Les enquestes pronostiquen que els d’esquerra abertzale podrien aspirar per primera vegada en la història a guanyar unes eleccions basques, derrotant, tot i que per la mínima, un PNB que fins ara no ha perdut mai en vots en aquests comicis, encara que el PSE tragués més escons l’any 1986.

Una de les grans incògnites serà és el nivell d’abstenció que es registrarà, que s’augura del 40% quan normalment en les eleccions autonòmiques és entorn del 35%, i com això podria afectar el resultat. També falta per veure si algun partit ha estat capaç en els últims dies d’atreure la gran bossa d’indecisos, que les enquestes situen en el 20%. Aquesta mobilització de vot d’última hora no és descartable. I és que després d’una primera setmana de campanya totalment plana i anodina, a més relegada per la gavarra de l’Athletic al guanyar la Copa i la mort de l’històric lehendakari José Antonio Ardanza, els últims dies van estar marcats pels debats entre candidats, l’agressió amb gas pebre al del PNB, Imanol Pradales i, sobretot, la negativa de Pello Otxandiano a qualificar de “terrorista” ETA. Aquest assumpte va provocar un gran enrenou a nivell estatal i menor a Euskadi, on s’assumeix que l’esquerra abertzale no condemna ETA i no ha utilitzat mai el terme terrorisme. No obstant, la polèmica va anar en augment en els últims dies i hauria pogut perjudicar EH Bildu, que sempre ha buscat que aquesta qüestió quedés fora de la campanya.I malgrat tenir l’oportunitat de disputar la victòria als nacionalistes, el cert és que els d’Otxandiano tenen poques opcions de governar. El PSE ha deixat clara que la seua opció prioritària de reeditar la coalició de govern amb el PNB. Les enquestes donen majoria absoluta a aquesta suma, que tampoc no és necessària per a la investidura del lehendakari, ja que en segona votació és elegit el candidat que més suports conciti encara que no sumi majoria, com als ajuntaments. L’estabilitat d’aquesta aliança, no obstant, dependrà que tant un partit com l’altre sumin la majoria absoluta al Parlament Basc, ja que si no ho fan, dependrien de pactes amb altres formacions per tirar endavant lleis i els pressupostos. En aquest cas el Partit Popular, que preveu una lleugera pujada en escons en detriment de Vox, podria perfilar-se com a crossa.Els que es podrien veure més perjudicats són Sumar i Podem, ja que la decisió de presentar-se de manera separada als comicis podria deixar tots dos partits sense representació al Parlament Basc.

Dia de mercat, passejos o dinars en la jornada de reflexió

Els candidats a lehendakari van aprofitar ahir la jornada de reflexió passant temps amb la família, els voluntaris de campanya, de compres o a la muntanya. El del PNB, Imanol Pradales, es va deixar veure pels llocs de la Plaza del Solar, al passeig de Portugalete, on va comprar fruita i verdura. El de Bildu, Pello Otxandiano, va fer un tomb per la muntanya i va gaudir el dia amb la família. El candidat socialista, Eneko Andueza, també va visitar el mercat del passeig de Portugalete i el del PP, Javier de Andrés, va preparar un dinar per al personal de la seua campanya. La de Podem, Miren Gorrotxategi, va actuar amb el seu cor i la de Sumar, Alba García, de passeig amb els seus companys.

Més d’un miler d’agents vetllen perquè no hi hagi incidents

Un total de 1.227 agents conformen el dispositiu policial que vetllarà perquè la jornada electoral d’avui al País Basc transcorri sense accidents i amb garanties. D’aquests, 939 seran agents de l’Ertzaintza i 288 dels 81 cossos de Policia Local d’Euskadi. Un total d’1.795.212 persones estan cridades a votar, xifra que en suposa 896 més que en les eleccions de fa quatre anys. D’aquestes, 945.878 corresponen a Biscaia, 587.711 a Guipúscoa i 261.623 a Àlaba. Del total, 75.634 són joves que votaran per primera vegada en unes eleccions autonòmiques a l’haver complert 18 anys des de les eleccions del 2020: 38.271 a Biscaia, 26.332 a Guipúscoa i 11.031 a Àlaba.