Retrets creuats entre Esquerra i socialistes per la defensa del català

La campanya electoral de cara a les eleccions del 12 de maig començarà la setmana que ve, però els partits ja fa dies que han començat a apujar el to i carregar contra els seus rivals polítics. Un dels últims enfrontaments el van escenificar ahir ERC i PSC al voltant de la defensa del català. El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, va alertar en una entrevista concedida a ElNacional.cat que la llengua catalana “estarà en perill” si el primer secretari i candidat del PSC, Salvador Illa, és el pròxim president, malgrat que està convençut que això no passarà. Segons ell, Illa no fa una defensa de la llengua catalana i ha renunciat a la immersió lingüística, i “ara abraça el model de trilingüisme que proposava Cs”. Aragonès ha assegurat que el Govern ha incrementat els recursos destinats a la política lingüística, però ha avisat que necessiten que això segueixi en el temps i creu que “ara està en risc”. També va afirmar que no vol una repetició electoral i espera que l’escenari després de les eleccions catalanes sigui “prou clar” per evitar-la. El socialista va respondre a aquestes declaracions afirmant que “l’ús social del català ha retrocedit en una dècada de governs de Junts i ERC, i amb quatre presidents com Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès”. Des de les Festes de Primavera d’Hospitalet de Llobregat, Illa va censurar les paraules d’Aragonès i li va retreure que “el que s’està plantejant ara podia haver-se posat en pràctica fa 10 anys”.

Per una altra banda, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, va reivindicar des d’un acte als Banys i Palaldà (Catalunya Nord) que el seu partit és l’únic amb “capacitat de dir-li no” al president del Govern central, Pedro Sánchez, i va recordar que la seua formació no ha vingut, textualment, a reflotar el PSOE. El candidat va carregar directament contra Salvador Illa i els socialistes i va afirmar que la insistència a “girar full” significa, en realitat, “abaixar la persiana de la nació”. Per aquest motiu, va instar els catalans a utilitzar el vot el 12-M per recuperar l’orgull i tornar “a fer tremolar el govern espanyol”.

El Partit Popular defensa la “tolerància zero” amb l’okupació

El candidat del PP, Alejandro Fernández, va reclamar ahir “tolerància zero” contra les ocupacions il·legals i va subratllar que “sense propietat no existeix democràcia”. Així ho va dir en un acte a Barcelona, en què es va comprometre a crear una “oficina d’antiocupació” com la impulsada a Badalona. Per la seua part, el líder de Cs, Carlos Carrizosa, va erigir el seu partit com l’únic que pot lluitar contra el “separatisme” i va titllar socialistes i populars de ser còmodes per a les formacions independentistes.La candidata dels comuns, Jéssica Albiach, va advertir que després dels comicis “es podria reactivar” un pacte entre el PSC i ERC a l’ajuntament de Barcelona. La candidata de la CUP, Laia Estrada, va demanar al Govern espanyol trencar relacions diplomàtiques amb Israel.