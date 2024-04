Rússia assegura que Ucraïna perdrà la guerra malgrat l'ajuda dels EUA

Imatge dels danys causats per un míssil rus a la ciutat ucraïnesa de Dnipró divendres passat. - EUROPA PRESS

Rússia va assegurar ahir que Ucraïna perdrà la guerra malgrat el nou paquet d’ajuda militar de 61.000 milions de dòlars aprovat dissabte per la Cambra de Representants dels EUA. “Però això no alterarà la situació al camp de batalla. El règim criminal de Kíiv serà derrotat”, va escriure Viatxeslav Volodin, president de la Duma o cambra de diputats de Rússia, al seu canal de Telegram. Volodin va destacar que, “amb aquesta decisió, els EUA obliguen Ucraïna a combatre fins a l’últim ucraïnès”, la qual cosa també enterrarà la seua economia i “li privarà d’un futur”.

La Cambra de Representants dels Estats Units va aprovar dissabte la llei després de mesos d’estancament pel bloqueig d’un grup de legisladors republicans radicals. Després de l’aprovació, Biden va celebrar en un comunicat que els legisladors hagin votat per promoure “els interessos de seguretat nacional” del país i per “enviar un missatge clar sobre el poder del lideratge nord-americà a l’escenari mundial”. “Els nostres guerrers al front, així com les nostres ciutats i pobles que pateixen el terror rus, en sentiran els efectes”, va afirmar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, en un missatge a la població dissabte a la nit.

Ucraïna ataca un vaixell rus a Sebastòpol

L’Exèrcit d’Ucraïna va anunciar ahir un atac contra el vaixell de salvament rus Kommuna, el més veterà de la seua naturalesa encara en actiu, que en principi l’ha deixat inoperatiu al port de Sebastòpol (Crimea), d’acord amb Kíiv. “S’està aclarint la naturalesa dels danys, però ara el vaixell no pot realitzar les seues tasques”, va dir el portaveu de les Forces Navals de les Forces Armades d’Ucraïna, Dmitró Pletentxuk. “Això es repetirà fins que els russos es quedin sense vaixells o es retirin de Crimea”, va avisar el portaveu en una declaració a Facebook. El governador de l’autoritat russa de la ciutat, Mikhaïlo Razvozhaev, també va confirmar l’atac però va assegurar que va ser repel·lit i que el vaixell només va registrar danys mínims per les restes del míssil antivaixell que van caure cremant sobre la coberta. Mentrestant, Rússia va anunciar la conquesta de la localitat ucraïnesa de Bogdanovka, a la província de Donetsk.