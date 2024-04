Detingut per la mort d'un home a Santa Coloma de Gramenet

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la matinada un home de 27 anys per la seua presumpta relació amb la mort d’un altre en una baralla a Santa Coloma de Gramenet. Diumenge cap a les deu de la nit, la policia catalana va rebre un avís per una baralla a l’interior d’un local del carrer Sant Silvestre de la ciutat i va alertar que un home estava ferit al carrer. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida a la víctima.