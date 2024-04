El govern espanyol aprova un pla per indemnitzar víctimes d’abusos sexuals a l’Església

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El govern espanyol té previst aprovar aquest dimarts 23 d’abril en el Consell de Ministres un pla per indemnitzar les víctimes d’abusos sexuals a l’Església catòlica els casos de la qual han prescrit, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.

Aquest pla per indemnitzar les víctimes va ser una de les recomanacions que va fer el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, a l’informe que va presentar el mes d’octubre sobre abusos a l’Església, a proposta del Congrés dels Diputats. Serà el ministre de Presidència, Félix Bolaños, el que donarà compte d’aquest pla en la roda de premsa posterior al Consell.

El Defensor del Poble proposava al seu informe la creació d’un fons estatal per al pagament de compensacions a favor de les víctimes i que un òrgan administratiu especial sigui el que instaurés un procediment de reconeixement i reparació de les víctimes d’agressió o abús sexual infantil en l’àmbit de l’Església catòlica.

Entre aquestes recomanacions també es troba la de celebrar un acte públic de reconeixement i reparació simbòlica a les víctimes pel prolongat període de temps de desatenció i d’inactivitat, en particular entre 1970 i 2020 o la creació d’un fons estatal per al pagament de compensacions a favor de les víctimes. Gabilondo encara té pendent presentar el pla davant del Parlament i, encara que acudeix aquest divendres a donar compte de la seua activitat en els anys 2022 i 2023, en principi no té previst presentar encara en detall aquest informe davant de la Comisión Mixta Congreso-Senat de Relacions amb el Defensor del Poble, encara que també és probable que els parlamentaris requereixin la seua opinió sobre les mesures de l’Executiu.

Quant a l’Església, els bisbes van avançar el novembre que estaven preparant un pla que contempla indemnitzacions a les víctimes d’abusos tant si mitja sentència judicial com si no hi ha per determinades circumstàncies com que la víctima hagi mort. Tanmateix, quant a la col·laboració amb el pla d’indemnitzacions del govern, els prelats espanyols van assenyalar que la seua col·laboració estava condicionada que el pla afectés tota víctima de pederàstia i no només a les de l’Església.

Segons avança aquest dimarts 'El País’, el pla contempla com a opció principal comptar amb la col·laboració de l’Església. Aquesta, segons apunten a l’esborrany, és "la més desitjable". Consistiria a crear un òrgan independentment de caràcter temporal per a la reparació dels casos prescrits, quan l’agressor hagi mort, o "no s’hagi pogut seguir un procés penal". A més, afegeix que aquest equip estaria integrat per especialistes i "exigiria la col·laboració de l’Església per fer-se càrrec de la totalitat o una part substancial de les compensacions".

També explica que, si l’Església rebutja col·laborar, el segon supòsit que aborda el pla és l’aprovació d’un "procés administratiu" que reconegui la condició de víctima i "les mesures reparadores que siguin adequades". En aquest cas, es contempla una possible col·laboració entre l’Estat i les comunitats autònomes.

Inicialment, el pla no inclou un barem de quantitats ni tampoc els processos que hauran de seguir els afectats.