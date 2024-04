Illa admet que es va reunir amb Koldo però nega contractes amb l'empresa de la trama

L’exministre de Sanitat i líder del PSC, Salvador Illa, va assegurar ahir que només va veure en una ocasió l’assessor de l’exministre José Luis Ábalos, Koldo García, i va afirmar que és “fals” que el seu ministeri comprés la principal empresa investigada en la trama, Soluciones de Gestión. Illa va negar haver mantingut contactes amb les empreses investigades en el cas Koldo durant la seua compareixença en la comissió d’investigació del Congrés que analitza presumptes irregularitats en la compra de material sanitari durant la pandèmia. “No vaig autoritzar cap compra de res. El meu ministeri no va contractar amb Soluciones de Gestión, no sé si dir-ho en llatí”, va recalcar davant de les continuades preguntes del dirigent del PP Elías Bendodo, que en la seua resposta el va acusar de mentir. Sobre la Unió Temporal d’Empreses (UTE) que Ferrovial va constituir amb Soluciones de Gestión per optar a contractes de Sanitat, va explicar que formar part “d’un acord marc” que el ministeri va firmar amb aquesta UTE “no és contractar amb aquesta empresa”. Va insistir que ni una sola de les comunitats que es van adherir a l’acord marc va contractar amb aquesta empresa de la trama Koldo. Illa va entregar un document als diputats en el qual consta que un jutjat de Madrid va arxivar una querella de Vox i va afirmar que la forma de contractació va ser “ajustada a Dret” i va defensar que el seu ministeri ha passat sense cap retret un total de 72 actuacions d’investigació. Bendodo va preguntar per la compra de respiradors a les empreses Escribano Mechanical and Engineering i Hersill, preguntant si el ministeri va pagar comissions perquè cada respirador li va costar més de 7.210 euros, mentre que la Comunitat de Madrid va comprar cada respiració, només a Hersill, per 5.620. Illa va negar que es pagués cap comissió, va explicar que ambdós empreses es van aliar per fabricar respiradors en conjunt i va dir que en altres casos va ser la Comunitat de Madrid la que va pagar més que el ministeri. Malgrat les paraules d’Illa, el PP va al·ludir a la Fiscalia per defensar que Sanitat sí que va contractar amb l’empresa investigada i li va dir a l’exministre que al reconèixer que es va veure amb Koldo García “està reconeixent contactes amb la trama”. Un dels enfrontaments més durs el va protagonitzar Gabriel Rufián (ERC). Va assegurar que si a un càrrec públic l’estafen “tres vegades”, com segons el seu parer li va passar a l’exministre de Sanitat amb els contractes per a la compra de material anticovid, “és que hi ha tomata”. Míriam Nogueras (Junts) va acusar el candidat del PSC de “falta de rigor” i “frivolitat amb els fons públics”. Hores abans, Koldo García va comparèixer a la comissió del Senat sobre les mascaretes i es va acollir al seu dret a no declarar. Va defensar la seua “correcta” actuació i va desafiar els senadors a poder tornar quan el declarin innocent. Els va preguntar si llavors li demanaran perdó. Va dir que l’han “crucificat” mediàticament: “No puc tenir relació amb ningú.” Els fiscals no hauran de comparèixer a la comissió del Congrés, ja que la seua assistència va quedar desestimada ahir amb els vots de la majoria, tret d’ERC i Junts.