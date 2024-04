Pla per a un repartiment obligatori de menors migrants a tot Espanya

El Govern central i el de les Canàries van pactar ahir una reforma urgent de la llei d’Estrangeria per distribuir els menors migrants no acompanyats arribats a Espanya entre totes les autonomies i alleujar aquelles que registren ja una situació d’“emergència” en la matèria. El text, que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va presentar ahir al president canari, Fernando Clavijo, estableix que quan els recursos d’acollida per a menors migrants d’una comunitat estiguin per sobre del 150% de la seua capacitat, com ocorre ja amb les Canàries, Ceuta i Melilla, “s’aplicarà la llei” per propiciar la seua derivació a altres autonomies, en funció del seu PIB i població. En el cas de les Canàries, es considera que la seua quota d’acollida és de 2.000 menors, per la qual cosa a partir de 3.000 (un 50% per sobre del fixat), s’activarien els recursos de derivació cap a altres territoris. Amb la situació actual, suposaria que haurien de sortir de les Canàries 2.500 menors.

Moncloa aposta per regular-ho amb una proposició de llei, mentre que les Canàries reclama que es faci mitjançant un decret llei per ser un mecanisme més àgil. L’Executiu central i el canari mantenen diferències respecte a com es procedirà d’ara endavant, és a dir, quan arribin més menors no acompanyats en pasteres a territoris ja saturats.Segons va publicar ahir el diari El País, aquest repartiment obligaria a Catalunya a acollir 191 menors. El departament de Drets Socials de la Generalitat va rebutjar la proposta de Moncloa al·legant que “no respon a les necessitats reals de Catalunya” i va afirmar que el càlcul en el repartiment de migrants no té en compte “l’esforç real d’acollida” ni s’acompanya del “finançament proporcional”.Per la seua part, la Comunitat de Madrid va subratllar que la política de repartiment de menors “s’ha de debatre amb totes les comunitats autònomes”.

En un altre ordre de coses, el primer ministre britànic, Rishi Sunak, va defensar el seu pla per deportar a Ruanda sol·licitants d’asil i va dir que aquests vols s’enlairaran en menys de tres mesos “passi el que passi”.