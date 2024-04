El PNB assumeix que haurà de donar més poder als socialistes en el pròxim Govern basc

L’endemà de les eleccions basques va servir ahir per analitzar les conseqüències dels resultats. Està clar que PNB i PSE revalidaran la coalició de govern, però després que els nacionalistes bascos perdessin quatre escons i els socialistes en guanyessin dos, els penebistes assumeixen que hauran de donar més poder al PSE en el nou executiu de Vitòria. La presidenta del Bizkai Buru Batzarra (direcció biscaïna del PNB), Itxaso Atutxa, va apuntar que PNB i PSE començaran les converses “com més aviat millor”. Els 27 escons penebistes, i els dotze socialistes, aconsegueixen superar els 38 de la majoria absoluta al Parlament Basc i garanteixen que Imanol Pradales pugui ser el nou lehendakari.

El secretari general del PSE-EE, Eneko Andueza, per la seua banda, va defensar que el seu partit treballarà per un acord de Govern amb el PNB que tingui com a “guia” el programa i els principis dels socialistes bascos, i que la representació a les institucions “es reflecteixi amb la claredat i la contundència” dels seus vots.El coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, per la seua banda, va dir que després dels resultats “espectaculars” de la seua formació a les eleccions (ha empatat a 27 diputats amb el PNB) queda clar que “cal fer el que ha votat la gent, que és més sobirania i més política d’esquerra”.Els resultats de les eleccions basques han servit per a un nou capítol en la pugna entre els grans partits a Madrid. El president del Govern central, Pedro Sánchez, va posar d’exemple la campanya d’Andueza com la “recepta” per a catalanes i europees. D’altra banda, el portaveu del PP, Borja Sémper, va carregar contra el PSOE per tenir com a aspiració ser “crossa” del PNB a Euskadi i va atribuir la pujada a l’“entreguisme” de Sánchez “a l’independentisme”. A més, va censurar que Sánchez, va dir, “brindi amb xampany” malgrat el creixement que ha tingut Bildu. El PSOE nega les acusacions d’“emblanquiment” de Bildu i pregunta si els populars creuen que “a Euskadi hi ha 350.000 etarres” amb referència als votants dels d’Otegi. Vox, que manté el seu únic diputat, va criticar que el PP, que ha pujat un diputat i en té ara set, volgués menjar-se els seus vots. El Parlament basc es tanca amb un únic escó per Sumar i Podem en queda fora.

Satisfacció dels grans partits a Catalunya

Els grans partits a Catalunya van mostrar ahir la seua satisfacció, per raons diferents, dels resultats electorals bascos. Des d’Esquerra, partit que concorre en una llista conjunta amb els d’Arnaldo Otegi a les europees, Pere Aragonès atribueix la pujada d’EH Bildu al fet que la societat basca “ha girat full” als anys de dolor de la banda terrorista ETA, i va afirmar que el que ha decidit el vot ha estat la voluntat de la societat basca de “mirar cap al futur”.El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, va felicitar el PNB, amb els quals es presenten a les europees, i va remarcar que, amb la majoria aconseguida pels dos partits nacionalistes, els bascos mostren la seua preferència per “més Euskadi i menys Espanya”.Pel seu costat, la portaveu del PSC, Núria Parlon, va celebrar el resultat del PSE-EE en les eleccions basques i va assenyalar que es pot fer “una lectura de confiança cap a l’estratègia que el president del Govern central, Pedro Sánchez, té en el conjunt del territori”.

Els últims vots i possibles escons en l’aire es definiran aquest divendres

Les juntes electorals dels tres territoris bascos escrutaran aquest divendres els 8.197 vots emesos per les persones inscrites al Cens Electoral de Residents Absents en les eleccions basques i resoldran les reclamacions al resultat provisional d’aquest diumenge que presentin les candidatures electorals.A Biscaia, l’escó número 25 s’ha atorgat al PSE-EE i el següent partit, Sumar, necessitaria 738 vots més per prendre-l’hi. A Guipúscoa, EH Bildu hauria d’aconseguir 1.360 vots més per aconseguir treure-li l’últim escó de la demarcació també al PSOE. A Àlaba, el PNB necessitaria 3.714 paperetes per prendre’n un a Bildu.