El TC descarta el recurs de Ciutadans contra la candidatura de Puigdemont pel 12-M per tenir el DNI caducat

La sala segona del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat aquest dimarts no admetre a tràmit el recurs d'empara electoral presentat per Ciutadans contra la candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions catalanes del 12-M per, suposadament, tenir el DNI caducat. Des del partit de Carlos Carrizosa havien insistit avui que esperaven que l'alt tribunal els donés la raó i reiteraven que el líder de Junts tenia un "padró municipal fals" i el carnet d'identitat "caducat des de fa anys". Per aquest motiu, argumentaven que no s'hauria de poder presentar als comicis del mes vinent.

Des del TC recorden que la via legal perquè els partits impugnin possibles irregularitats al cens és l'administrativa, concretament a través d'una reclamació davant de l'Oficina del Cens Electoral. En una nota, el TC apunta que també poden acudir la jurisdicció contenciosa-administrativa. "La candidatura recurrent (Cs) no va fer ús de tals vies", remarquen.

Pel que fa a l'argument de Cs sobre "l’incapacitat" de Puigdemont per ser elegible atesa la caducitat del seu DNI, la sala constata que els de Carrizosa van poder-ho posar en coneixement quan el jutjat va traslladar a les parts de l'expedient administratiu, cosa que no va fer.

Aquest mateix dimarts, poc abans de saber-se el posicionament del TC, el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, havia mostrat la seva confiança a rebre el suport del Constitucional. "Hem acudit al TC perquè a nosaltres ningú ens fa callar", ha manifestat abans d'acusar a PSOE i PP d'inhibir-se davant les presumptes irregularitats a la llista de Junts.