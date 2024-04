Un Sant Jordi amb aroma electoral

Sant Jordi es va convertir ahir en una diada preelectoral en la qual els partits i candidats van centrar bona part dels seus missatges en la política lingüística i la defensa del català. Tot això també amb acusacions creuades i escalfant motors per a una campanya que comença la mitjanit de dijous a divendres.

Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president i candidat d’ERC a la reelecció, Pere Aragonès, va fer una crida a “redoblar el compromís amb el català”, el qual va definir com a “eix vertebrador” de la societat catalana. Per a això va reclamar mantenir i fomentar-ne l’ús en “tots els àmbits i accions” del dia a dia i va citar la ciutadania a “reivindicar la llengua i la cultura catalana”, que veu objecte d’“intents de persecució”. “És un dia per reafirmar el nostre compromís amb la nostra llengua, que ha patit intents de minorització. Una llengua viva, amb la qual convidem a formar part d’aquest poble”, va concloure.En la mateixa línia es va mostrar l’expresident Carles Puigdemont, que va demanar a la societat d’“arremangar-se per afrontar les “amenaces greus i profundes” que des del seu punt de vista assetgen Catalunya i el català. El candidat de Junts + Puigdemont a les eleccions catalanes del proper 12 de maig va afirmar en un acte a Estrasburg que la seua formació no pararà fins que “tingui l’estatus europeu que ha de tenir i ocupi el lloc central de la societat catalana”.La cap de llista per Tarragona dels juntaires, Mònica Sales, va advertir que “el 12 de maig [dia de les eleccions catalanes] ens juguem el futur de la nostra llengua”. A més, va assegurar que el candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, “no mourà ni un dit per evitar que el català acabi sent una llengua residual i de segona”.Al preguntar-li per la política lingüística de la seua formació de cara a la pròxima legislatura, el líder dels socialistes a Catalunya va afirmar que està “a favor del català com a centre de gravetat de l’ensenyament a Catalunya”. A més, va assenyalar que el PSC se senti partícip “de tota la política” realitzada en defensa del català.També Comuns Sumar i la CUP van fer una crida a fomentar l’ús del català per “protegir” la llengua, i van posar èmfasi a defensar la immersió lingüística. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va defensar el sistema educatiu a Catalunya davant “certes ocurrències” que aposten per una xarxa segregada i va remarcar que “l’educació és la principal porta d’entrada a la cultura”. En aquest sentit, va assegurar que les eleccions catalanes del 12 de maig van d’elegir entre un model de país “amb més llengua i cultura catalana o un altre amb casinos i una gestió ineficient de la sequera”.En la mateixa línia, la cap de llista dels cupaires, Laia Estrada, va citar ERC, Junts i els comuns a “protegir la vehicularitat única del català a les aules”. Va detallar que no li demana això al PSC, perquè, va dir, “ha deixat claríssim que han acabat assumint els postulats de Cs en aquesta matèria”.

Azcón: “Celebren Sant Jordi perquè a Aragó se celebra San Jorge”

El president aragonès, Jorge Azcón (PP), va protagonitzar ahir una nova polèmica a l’assegurar que “a Catalunya se celebra Sant Jordi perquè a Aragó se celebra San Jorge”. En una entrevista a RTVE, va subratllar que “Catalunya era el comtat de Catalunya i Aragó, el regne d’Aragó”, i va afegir que “els aragonesos som una part molt important de la construcció d’Espanya”. A més, en l’acte oficial del dia de la comunitat, Azcón va carregar contra els qui pretenen “dinamitar els principis d’unitat, igualtat i solidaritat” a Espanya, amb referència a l’independentisme. La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, va dir que, “després de Javier Lambán, tampoc no m’estranya que el president d’Aragó digui aquestes coses”.

Feijóo acusa el PSC de “rupturisme” i no tenir projecte per a Catalunya

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir el PSC de tenir un “plantejament de sobiranisme i de rupturisme”, i va assegurar que els socialistes no tenen projecte per a Catalunya, sinó que el seu objectiu és que el president espanyol, Pedro Sánchez, segueixi al capdavant de la Moncloa. El líder dels populars, que ahir va visitar Barcelona per la diada de Sant Jordi, va defensar el “model constitucional” que va dir que representa el seu partit per a les eleccions catalanes. Al subratllar que no té cap compromís amb els partits independentistes, va carregar contra l’“altre model rupturista, que fa petits els pobles i fractura la societat”.