El Govern britànic de Rishi Sunak ha aconseguit tirar endavant el seu controvertit pla per enviar Ruanda migrants en situació irregular, després que el Parlament donés llum verda a la llei en una sessió maratoniana.La legislació, peça central del programa del Govern conservador, el camí perquè els vols amb les deportacions a Ruanda es comencin a enlairar en a setmanes, segons càlculs de les autoritats britàniques.

Moren cinc migrants i prop de cinquanta són rescatats davant la costa nord de França

L’objectiu de la llei és considerar Ruanda un país segur per enviar els migrants que han creuat de manera il·legal en pasteres el anal de la Mànega, que separa França d’Anglaterra, després que el Tribunal Suprem, màxima instància judicial britànica, considerés el novembre passat il·legal el pla inicial.Amb aquesta llei, Sunak busca que actuï com a eina dissuasiva a fi que els migrants no facin els encreuaments perillosos per aigües del canal i es trenqui el lucratiu negoci de les bandes criminals que cobren a persones desesperades per arribar a Anglaterra. Precisament ahiralmenys cinc migrants, entre ells una nena de quatre anys, i al voltant de 50rescatatsdavant la costa de Wimereux (França) a bord d’una embarcació amb intentaven creuar el canal de la Mànega per arribar al Regne Unit.Aquesta legislació ha estat promoguda pel Govern britànic després d’assolir un acord amb Ruanda. El Regne Unit ja ha pagat l país africà278 milions d’eurosi s’ha compromès amb429 milionsdurant els propers cinc anys, mentre que rebrà un complement de39 milionsuna vegada que hagin arribat a 300 migrants.Nacions Unidesde l’“impacte nociu” sobre els Drets Humans i la protecció als refugiatsEuropa“per raons mèdiques, ètiques i humanitàries”

La portaveu del Govern ruandès, Yolande Makolo, va aplaudir aquest dimarts l’aprovació de la controvertida llei que permetrà l’enviament a Ruanda de migrants irregulars procedents del Regne Unit i va garantir la seguretat dels “més de 130.000 refugiats” que ja estan al país africà i dels quals arribaran.

ha alertat aquest dimarts

eeuropade l’aprovació del Parlament del Regne Unit al pla del Govern per deportar sol·licitants d’asil a Ruanda després de reconèixer el país africà com una destinació segura.El Consell de

ha estat adoptada en la Cambra dels Comuns del Regne Unit per iniciar les deportacions de migrants a Ruanda i ha citat les autoritats britàniques a no dur a terme cap expulsió, davant de la possibilitat que impliqui violacions de Drets Humans i en matèria d'Estat de dret. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha rebutjat

Sin Fronteras(MSF)rechazae

ha rebutjatel projecte de llei adoptat en la Cambra dels Comuns del Regne Unit i que obre la porta al trasllat de migrants a Ruanda, ja que es tracta d’una iniciativa “cruel i profundament perillós”.Almenys cinc migrants han mort, entre ells una nena de quatre anys, i al voltant de 50 han estat rescatats aquest dimarts davant la costa de Wimereux (França) a bord d’una embarcació amb què intentaven creuar el canal de la Mànega per arribar al Regne Unit.